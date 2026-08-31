La Línea 3 culminaría su etapa 1 en 2033 y la segunda en 2035. La 4 acabaría su fase 1 en 2030 y la segunda también en 2035. | Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
La Línea 3 culminaría su etapa 1 en 2033 y la segunda en 2035. La 4 acabaría su fase 1 en 2030 y la segunda también en 2035. | Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presentó ayer el Plan Maestro (PMT) de Transporte Público para la capital, que incluye trenes, buses y teleféricos con meta hacia el 2045.

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