Dentro de esta hoja de ruta, que se elaborará con apoyo de la cooperación japonesa, resaltan los proyectos de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao, que el Gobierno de Keiko Fujimori se ha propuesto encaminar. Pero la ATU aguarda una señal de ello pronto.

Según manifestó David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, una contratación clave para poder “lanzar a mercado” ambos trenes está frenada. La razón involucra a la emergencia por el Fenómeno de El Niño (FEN).

El Niño impacta en líneas de metro

Como ha reportado Gestión, en abril, la ATU relanzó estos trenes apostando porque sean Asociaciones Publica-Privadas (APP) en un evento abierto donde estuvieron constructoras, bancos y diversas embajadas.

En julio, previo al cambio de Gobierno, la entidad firmó junto a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) un convenio que formalmente inició su fase de estructuración (la tercera de cinco etapas para una APP). ¿El objetivo? Concluir los estudios definitivos de los proyectos.

Según dijo Hernández y ratificó también Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, en diálogo con este Diario, el primer paso en el cronograma es contar con una Project Management Office (PMO). Previo al inicio del Gobierno de Keiko Fujimori parecía todo encaminado para esta contratación, pero al día de hoy, ello ha cambiado.

Hernández se mostró seguro de poder obtener los recursos para contratar la PMO de las Líneas 3 y 4 del Metro lo más pronto posible. Foto: Mario Zapata (@photo.gec).

“En este momento necesitamos la asignación de recursos. Hay que recordar que estamos enfrentando el FEN y se ha priorizado el presupuesto para esa emergencia (...) Esperamos que en la delegación de facultades, como en la gestión de recursos, se puedan redefinir esas inversiones y convocar (a la PMO)”, señaló ahora Hernández a Gestión.

Alargar esta convocatoria pone en pausa los plazos que contempla la ATU para las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, ya que la PMO tendrá la misión de dirigir la elaboración de los estudios, pero también la estructuración financiera que atraerá inversionistas para los trenes.

Por ahora, la entidad mantiene sus deadlines. La Línea 3, que irá desde Atocongo a Comas; culminaría su etapa 1 en 2033 y, la segunda, en 2035. La 4, que irá desde Gambetta hasta el Mercado de Santa Anita, acabaría su fase 1 en 2030 y, la segunda, también en 2035.

Estrategia para no “repetir” historia de la Línea 2

Hernández también se refirió a la actualidad de la Línea 2, que lleva más de una década en construcción. Al respecto, la ATU reiteró el nivel de avance que reportó el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) a inicios de agosto.

La etapa 1B registra un avance promedio de 96% y la etapa 2 alcanza el 91%, mientras que el ramal de la futura Línea 4 presenta un progreso de 66%. En general, el proyecto presenta una ejecución del 83.12% al día de hoy.

“Lo que hemos verificado nosotros es que estaría operativa entre 2029 y 2030, tal como refieren los cronogramas del concesionario. Falta definir un tema con la conexión de la Línea 1 porque hay diferencias en los plazos de entrega final, pero creemos que podemos llegar a esos años”, sostuvo Hernández al respecto.

Las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima buscan no repetir la historia de la Línea 2, que tomará 15 años para concluirse. La meta con ambos proyectos es hacerlo en 9. Foto: ATU

De cumplirse, la Línea 2 se culminaría tras al menos 15 años de construcción total entre todas sus etapas. Las Líneas 3 y 4 deberían culminarse en nueve años. Sobre esto, Hernández dijo ser consciente del reto y que la principal traba será la liberación de predios e interferencias, que retrasó justamente la Línea 2.

Según había comentado ProInversión, ya se tienen identificados 3,562 propiedades que deberán obtenerse al 2030 para viabilizar ambas líneas de metro. ¿Qué se hará para no repetir la historia de la Línea 2 con la 3 y 4? Según Hernández, otra vez, la PMO es clave, lo que vuelve más urgente su contratación.

“Lo que hemos planteado es la PMO que hará la estructuración financiera y de estudios para entregar expedientes maduros, sin riesgos y no repetir problemas que tuvimos con la Línea 2. La planificación ordenada nos permitirá no repetir errores y tener las líneas en 9 años como se ha planteado”, explicó.

PMT va más allá de Líneas 3 y 4 del Metro de Lima

El PMT para Lima y Callao se hará con apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) bajo una cooperación técnica no reembolsable.

Según resaltó Gabriela Carrasco, viceministra de Transportes, la ayuda de la JICA permitirá cumplir la meta del Plan de Movilidad Urbana (PMU) para Lima y Callao, que ya había aprobado la ATU en 2025.

“El PMT nos permitirá tomar decisiones con mirada de largo plazo e identificar modalidades de ejecución y financiamiento para cada uno de estos proyectos”, indicó.

Diseño del Plan de Movilidad Urbana para Lima y Callao 2025-2045 que comprende las líneas de metros, el Metropolitano y los teleféricos. (Foto: ATU)

El PMU contempla, aparte de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, 93 proyectos para el desarrollo de infraestructura de la capital que deberán estar culminados en 20 años y se priorizarán en 3 etapas (2030, 2035 y 2045). El PMT buscará viabilizarlos todos, ya que su costo total es de US$ 32 mil millones.

“Esa es la brecha de infraestructura que debemos cubrir para tener un desplazamiento eficiente. Recorrer la ciudad de lado a lado no debería tomar más de una hora y media. Eso debemos recuperar”, recalcó Hernández de la ATU.

El PMU incluye nueve líneas de metro, 11 buses de tipo “BRT”, 8 teleféricos y 72 carriles bus, cuya extensión conjunta asciende a 1,129 kilómetros.