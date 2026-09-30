El ejecutivo Emilio Fantozzi anunció a través de su cuenta de LinkedIn su salida de la gerencia general de Excellia, empresa del Grupo Romero. Fantozzi acumuló más de 30 años de trayectoria en el grupo, de los cuales 22 transcurrieron en otra empresa parte del grupo, Ransa, y los últimos ocho en Excellia.

Excellia es el Centro de Excelencia del Grupo Romero, creado en 2017 tras la reorganización de la Corporación Grupo Romero. Su función es actuar como aliado estratégico de las empresas del grupo, brindando servicios centralizados con foco en sinergias, eficiencias, mejora continua e innovación.

Fantozzi llegó a Excellia después de una extensa etapa al frente de Ransa, operador logístico del Grupo Romero. En 2017, cuando se anunció su designación como CEO de Excellia, Gestión informó que llevaba 17 años como CEO de Ransa.

Ransa, que inició operaciones en Perú en 1939, es actualmente un operador logístico con presencia en 12 países y 95 sedes de Latinoamérica, y cuenta con más de 9,000 colaboradores. La compañía ofrece soluciones de logística integral y gestión de la cadena de abastecimiento. Ransa

NUEVOS RUMBOS

Durante su recorrido profesional, Fantozzi destacó que tuvo la oportunidad de trabajar junto a tres generaciones de la familia Romero, a quienes agradeció por la confianza en su tiempo en el grupo.

Emilio Fantozzi estuvo ocho años al frente de Excellia, luego de una trayectoria de más de 30 años en el Grupo Romero y 22 años en Ransa.

Ahora, el ejecutivo señaló que inicia una nueva etapa profesional vinculada a proyectos personales y participación en directorios y consejos consultivos. “Inicio una nueva etapa con mucho entusiasmo, dedicado a proyectos personales y con la ilusión de seguir aportando desde directorios y consejos consultivos”, escribió en LinkedIn.

“Uno de mis principales propósitos será contribuir al desarrollo de personas y profesionales, como una forma de retribuir todo lo que he recibido a lo largo de mi vida profesional”, agregó en su publicación.

En su mensaje de despedida, también agradeció a directores, gerentes, colegas, colaboradores, clientes, proveedores y consultores con quienes compartió su trayectoria. “Ha sido un honor recorrer juntos este camino”, indicó..