El negocio de Primax inició en 2004, cuando el Grupo Romero y ENAP adquirieron la red completa de estaciones de servicio de Shell en Perú. En 2006, la empresa amplió su presencia con la compra de la red de Shell en Ecuador y, en 2018, dio otro paso con su ingreso a Colombia mediante la adquisición de ExxonMobil. A lo largo de los años, Primax continuó ampliando su operación y actualmente cuenta con más de 2,000 estaciones de servicio a nivel internacional.

Ahora, Corporación Primax S.A., de Perú, presentó una solicitud de registro ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) que amplía el alcance de su marca “LISTO!”. El pedido corresponde a una marca multicategoría de producto y/o servicio y busca protección en las clases 1 y 4, vinculadas con productos como aditivos químicos para carburantes y aceites, líquidos de frenos, refrigerantes, combustibles, gasolina y lubricantes.

Primax suma nuevos frentes en Perú: ¿qué busca ahora con LISTO!?

El movimiento de Primax ocurre en un año de expansión de su negocio energético y de reconfiguración de su operación en Perú. En junio, la empresa inició la comercialización de GNV en su estación de Chilca, con una infraestructura dirigida a vehículos pesados y livianos que circulan por este corredor logístico del sur de Lima.

En paralelo, Primax avanzó en la adquisición de las estaciones de servicio y tiendas de conveniencia de Terpel en Perú y Ecuador, operación vinculada a la alianza con Uno Corp. En Colombia, la transacción también recibió la autorización de la autoridad de competencia, permitiendo avanzar con el cambio de control de la filial colombiana de Primax.

Hoy, la empresa peruana cuenta con más de 2,000 estaciones de servicio a nivel internacional y viene desarrollando soluciones vinculadas con GNV, además de sus negocios tradicionales de combustibles y productos asociados al sector automotor.

Ahora bien, la solicitud presentada ante Indecopi para “LISTO!” corresponde a las clases 1 y 4, con una cobertura que abarca productos vinculados con combustibles, aceites y mantenimiento. En la primera categoría figuran aditivos químicos para carburantes y aceites, líquido de frenos, agentes refrigerantes para motores, productos químicos para limpiar radiadores y otros insumos de uso industrial.

La clase 4 incorpora aceites combustibles y de engrase para motores, aditivos no químicos para carburantes, bencina, combustibles, gasolina, gases combustibles, querosene, lubricantes y petróleo bruto o refinado, además de alcohol utilizado como combustible y mezclas de carburantes gasificados.

Así, “LISTO!” busca protección para un universo que va desde productos químicos y aditivos hasta combustibles y lubricantes, ampliando el alcance de la denominación dentro del negocio energético y automotor. La solicitud ante Indecopi, sin embargo, no confirma por sí sola el lanzamiento de nuevos productos ni permite determinar cuáles llegarían al mercado bajo esta marca.

CHANEL refuerza su negocio de belleza: ¿qué prepara con “AUBAZINE”?

El nombre elegido por CHANEL remite a uno de los lugares vinculados con la infancia de Gabrielle “Coco” Chanel. Aubazine es el nombre de la abadía y del pueblo en Francia donde la fundadora de la Maison pasó parte importante de su infancia, un entorno que tuvo influencia en la identidad estética que posteriormente desarrollaría la casa de moda.

La relación de CHANEL con el negocio de belleza tiene una larga trayectoria. En 1921, Gabrielle Chanel lanzó CHANEL N°5 y, en 1924, creó la Société des Parfums CHANEL, dedicada a perfumes y cosméticos. Ese mismo año presentó sus primeras colecciones de maquillaje y, en 1927, amplió su actividad al cuidado de la piel con una línea de 15 productos.

En los últimos años, la Maison también atraviesa una etapa de renovación. En el mercado del lujo, los cambios en la dirección creativa de CHANEL y Dior fueron señalados como movimientos bien recibidos por consumidores que demandaban mayor novedad, mientras las principales casas buscan reforzar la percepción de valor de sus productos.

En este contexto, Chanel SARL, de Suiza, presentó ante el Indecopi registrar “AUBAZINE”. El expediente 34077-2026/DSD corresponde a una marca multicategoría de producto y/o servicio, con protección solicitada en las clases 3, 35 y 44.

La clase 3 comprende productos de belleza y cuidado personal, como preparaciones cosméticas para la piel, el cabello y las uñas, productos de perfumería, maquillaje, desodorantes, productos solares, productos para el bronceado, pestañas postizas y productos para perfumar ambientes, además de otros artículos.

La clase 35 incorpora servicios de publicidad, marketing, investigación de mercados, promoción de productos, organización de desfiles y exposiciones comerciales, así como actividades vinculadas con la comercialización. La clase 44 incluye asesoramiento en perfumería, cuidado de la piel, belleza y cosmética, además de servicios de maquillaje, manicura, masajes, salones de belleza y peluquería.

“AUBAZINE” combina una referencia directa al universo personal de Coco Chanel con una solicitud que abarca productos y servicios vinculados principalmente con la belleza. El expediente, sin embargo, no confirma el lanzamiento de una nueva línea bajo esta denominación ni permite determinar qué productos o servicios podrían llegar al mercado peruano.

Miniso mira más allá de los accesorios con “MINISO TAG”: ¿moda, hogar y juguetes?

La expansión de Miniso en Perú ha venido acompañada por una oferta cada vez más amplia de productos de uso cotidiano. La cadena de retail de origen chino fue fundada en 2013 por Jack Ye y desarrolló un modelo basado en artículos de diseño atractivo y precios accesibles. Su portafolio comprende categorías como hogar, belleza, papelería, juguetes, tecnología y accesorios, mientras que a nivel global cuenta con presencia en 112 mercados y más de 8,500 tiendas.

En Perú, Miniso inició operaciones en 2019 y en octubre de 2025 alcanzó las 40 tiendas, incluyendo 12 ubicadas fuera de Lima. Su crecimiento local se desarrolla en un escenario de mayor aceptación de productos asiáticos. Un estudio de Ipsos presentado en el 22° Congreso Internacional de Retail señaló que 83% de los peruanos prefiere productos de origen asiático, principalmente por sus precios competitivos, además de atributos como la relación calidad-precio, el diseño y la originalidad.

Ahora, Miniso Hong Kong Limited, de China, presentó ante el Indecopi registrar “MINISO TAG”, acompañada de un logotipo. El expediente 43410-2026/DSD corresponde a una marca multicategoría de producto y/o servicio, con protección solicitada en nueve clases: 9, 14, 16, 20, 21, 25, 26 y 28.

La solicitud comprende una amplia variedad de productos. En la clase 9 figuran accesorios tecnológicos como alfombrillas para mouse, protectores, soportes, fundas y cordones para teléfonos móviles, auriculares, micrófonos y altavoces inteligentes. La clase 14 incluye joyería, relojes, aretes, broches, collares y llaveros, mientras que la clase 16 abarca papelería, cuadernos, blocs de notas, materiales de dibujo, plumas y artículos de papel.

El registro también alcanza muebles y accesorios para el hogar en la clase 20, además de utensilios de cocina y artículos de uso doméstico en la clase 21. La clase 25 comprende ropa, ropa interior, zapatos, sombreros, medias, guantes, bufandas y otros artículos de vestir; la clase 26, accesorios para el cabello, botones, broches y adornos; y la clase 28, juguetes, juegos, peluches, juegos de mesa, artículos para gimnasia y productos deportivos.

Miniso con “MINISO TAG” busca protección para categorías que recorren buena parte del universo comercial de la cadena, desde tecnología y joyería hasta hogar, moda, papelería, juguetes y artículos deportivos. El expediente, sin embargo, no confirma el lanzamiento de una nueva línea bajo esta denominación ni permite determinar qué productos llegarían al mercado peruano con la marca.

Yankershop mira hacia nuevos alimentos: ¿qué hay detrás de su nueva marca?

Yanker Shop Food Co., Ltd. fue fundada en 2005 como una empresa dedicada al desarrollo, producción y comercialización de alimentos. Su negocio se concentró inicialmente en los snacks, aunque con los años amplió su oferta hacia productos de panificación, fideos, frutas deshidratadas y liofilizadas. La compañía cuenta con bases productivas en Hunan, Jiangxi, Guangxi y Henan y cotiza en la Bolsa de Shenzhen desde 2017. En inglés, su nombre también aparece como Yanjin Shop Food Co., Ltd.

Su portafolio incluye tofu de pescado, frijoles secos, semillas y frutos secos confitados, tiras picantes, papas fritas, panes y pasteles, además de productos elaborados a partir de frutas. La empresa también desarrolló una red comercial que combina supermercados, distribuidores y comercio electrónico. En 2025, figuró en el puesto 69 de la lista de las 100 mejores empresas de alimentos de China de Hurun.

Ahora, Yankershop Food Co., Ltd., de China, presentó una solicitud ante el Indecopi para registrar una marca de producto. El expediente 44519A-2026/DSD fue corresponde a la clase 30.

La solicitud comprende café, cacao, té, azúcar, dulces, miel, barras de cereales, pasteles, pan, productos de pastelería, arroz instantáneo, preparaciones a base de cereales, fideos, sémola, aperitivos a base de cereales, almidón para uso alimenticio, tapioca, helados, sal para cocinar y condimentos.

La amplitud del pedido lleva la marca hacia distintas categorías de alimentos, con especial presencia de productos de consumo y snacks. Sin embargo, el expediente no confirma el lanzamiento de una nueva marca o línea de productos en Perú ni permite determinar qué artículos podrían comercializarse bajo esta denominación.