Primax evalúa ampliar el alcance de su marca LISTO!. (Foto: composición)
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Dax Canchari Reyes
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El negocio de combustibles y lubricantes viene sumando movimientos en Perú. Repsol mantiene una amplia red de estaciones con oferta propia de lubricantes, mientras la estadounidense Gulf avanza con su plan de expansión en el país. En ese escenario, Primax estaría tanteando un nuevo espacio para “LISTO!”, su marca de tiendas de conveniencia. A su vez, otras empresas como CHANEL y Miniso también avanzan con gestiones que podrían derivar en nuevas propuestas comerciales.

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