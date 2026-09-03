Andahuaylas fue el punto de partida de Gulf en Perú. La compañía inauguró allí sus tres primeras estaciones y espera llegar a 10 antes de terminar el 2026. (Foto: Gulf).
Andahuaylas fue el punto de partida de Gulf en Perú. La compañía inauguró allí sus tres primeras estaciones y espera llegar a 10 antes de terminar el 2026. (Foto: Gulf).
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Eduardo Sotelo
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En el negocio de estaciones de servicio, tres locaciones en una sola ciudad pueden parecer un punto de partida modesto para una marca que busca hacerse espacio en un mercado peruano dominado por operadores consolidados. Sin embargo, Gulf no eligió Andahuaylas para quedarse allí. Para la compañía de origen estadounidense, que actualmente pertenece al Grupo Hinduja y opera en diversos países de América Latina, ese primer desembarco es el inicio de un proyecto que apunta a alcanzar una red de 150 grifos en Perú durante los próximos cinco años. ¿Cómo planea lograrlo?

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