Nuestro país y México acordaron retomar su agenda bilateral y fortalecer sus mecanismos de coordinación, durante la primera reunión entre representantes de ambos gobiernos tras el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas.

El encuentro se realizó entre el viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, embajador Eric Anderson Machado, y la subsecretaria para América Latina y el Caribe de México, Raquel Serur.

Perú plantea revisar requisito de visa

Uno de los principales temas abordados fue la exigencia de visa a los ciudadanos peruanos que viajan a México. Anderson Machado reiteró el interés del Perú en que el Gobierno mexicano reconsidere esta medida impuesta hace unos años.

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El viceministro señaló que el requisito ha tenido un impacto en el flujo de turistas peruanos hacia México. Asimismo, destacó que, dentro de la Alianza del Pacífico, Perú es actualmente el único país cuyos ciudadanos deben contar con visa para ingresar a territorio mexicano.

Ante el pedido peruano, la delegación mexicana se comprometió a realizar las coordinaciones correspondientes con las instancias competentes y evaluar la situación.

Reactivación de mecanismos bilaterales

Como parte de los acuerdos, ambos países plantearon retomar los principales espacios de diálogo político y cooperación que se encontraban pendientes.

Entre ellos figuran el Consejo de Asociación Estratégica, la Reunión Técnica del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEC), la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica y la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural.

También se acordó revisar y actualizar los temas del mecanismo de cooperación consular y asuntos migratorios, así como del mecanismo de consultas bilaterales sobre asuntos multilaterales.

Para avanzar en estas coordinaciones, ambos gobiernos designarán puntos focales en el más breve plazo.

Cooperación frente a El Niño

Durante la reunión, Perú y México también expresaron su interés en fortalecer la cooperación en materia de gestión de riesgos de desastres, particularmente frente a los desafíos asociados al fenómeno de El Niño global y costero.

La coordinación permitirá intercambiar experiencias y capacidades para mejorar la respuesta ante eventuales desastres naturales.

Perú y México restablecen relaciones diplomáticas. Foto composición Gestión

Asimismo, ambos países acordaron comunicar conjuntamente, a través de sus canales diplomáticos, la reapertura de sus respectivas embajadas y el nombramiento de embajadores.

La reunión marca un nuevo paso en la normalización de las relaciones entre Perú y México, tras el restablecimiento de sus vínculos diplomáticos.