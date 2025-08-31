Osinergmin clausura cinco grifos en Lima Norte por fallas de seguridad | Foto: referencial
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El (Osinergmin) clausuró cinco en distintos puntos de Lima Norte, tras comprobar deficiencias críticas que ponían en peligro la seguridad de y usuarios.

La medida se enmarca dentro de su Plan Operativo de Fiscalización 2025, que incluye intervenciones simultáneas en todo el país.

Durante la inspección realizada en el distrito de San Martín de Porres, tres estaciones de servicio fueron cerradas en su totalidad debido a condiciones riesgosas como cables eléctricos expuestos, válvulas mal instaladas y sellos eléctricos inadecuados.

Los locales intervenidos se encuentran en la Av. Zarumilla (Grifo Control), Av. Angélica Gamarra (Grifo Inversiones y Negocios Yolanda) y Av. Tomás Valle (Grifo El Grifito).

Adicionalmente, se dispuso el cierre parcial de dos establecimientos: uno en la cuadra 7 de la Av. Alfredo Mendiola y otro en la Av. Colonial. En ambos casos se detectaron irregularidades que requieren medidas correctivas urgentes antes de reanudar la atención al público.

Fiscalización nacional de grifos

La entidad informó que los operativos de control continuarán en las 24 regiones del país con el objetivo de reforzar la seguridad en el expendio de combustibles. Asimismo, exhortó a los administradores de grifos a realizar mantenimientos preventivos y a cumplir con la normativa vigente.

Osinergmin recordó que la ciudadanía puede reportar irregularidades en estaciones de servicio a través de la línea gratuita 1840, disponible a nivel nacional.

