El candidato presidencial de Bolivia por la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina (izq.), y el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, favoritos para pasar a la segunda vuelta presidencial. (Fotos de Cris Bouroncle y Mandel Ngan / AFP).
El candidato presidencial de Bolivia por la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina (izq.), y el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, favoritos para pasar a la segunda vuelta presidencial. (Fotos de Cris Bouroncle y Mandel Ngan / AFP).
Únete a nuestro canal
Newsletter finanzas
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Este domingo se llevará a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia.

TE PUEDE INTERESAR

BCRP alista esquema que empoderará a usuarios de la banca, ¿qué es y cuándo empieza?
Empresas reparten dividendos récord a accionistas, ¿qué temen y qué es lo malo?
¿Va a pedir un crédito? Entidades financieras ahora evalúan esto para aprobarlo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.