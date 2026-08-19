La mina de cobre Las Bambas Chalcobamba de MMG Ltd., en la provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, Perú. Foto: Alessandro Cinque/Bloomberg
La mina de cobre Las Bambas Chalcobamba de MMG Ltd., en la provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, Perú. Foto: Alessandro Cinque/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Los suministros mundiales de cobre están siendo puestos a prueba por interrupciones en minas de Sudamérica, con MMG Ltd. paralizando las operaciones en su enorme yacimiento de Perú tras un incidente fatal y Lundin Mining Corp. afectada por interrupciones provocadas por tormentas en Chile.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.