La mina Las Bambas, en el sur de Perú, permanecerá fuera de operación después de que dos trabajadores murieran y otros tres resultaran heridos el martes mientras reemplazaban bombas de agua, dijo MMG en un comunicado el miércoles. La compañía de propiedad china dijo que iniciaría de inmediato una investigación y detendría las operaciones al menos hasta el viernes, cuando se espera que comience una reanudación progresiva.

Mientras tanto, Lundin, con sede en Canadá, redujo en 10.000 toneladas métricas su previsión anual de producción de cobre después de que una segunda tormenta invernal retrasara el retorno a las operaciones plenas en su mina Caserones, en Chile.

Las dos interrupciones mineras agravan una oferta mundial del metal que ya es ajustada. Los precios del cobre cotizan cerca de máximos históricos, en torno a US$14.000 por tonelada, mientras la amenaza de aranceles de Estados Unidos sigue atrayendo metal hacia puertos estadounidenses y las minas tienen dificultades para seguir el ritmo del crecimiento de la demanda proveniente de centros de datos y la electrificación.

Históricamente, Las Bambas representa alrededor del 2% de la oferta mundial de cobre extraído y produjo 410.834 toneladas métricas el año pasado. La mina tiene un largo historial de interrupciones por protestas de comunidades y bloqueos de carreteras, incluido un cierre de 50 días en 2022. MMG dijo recientemente que había operado de manera estable desde marzo de 2023.

Caserones es mucho más pequeña, pero sus dificultades para volver a operar ofrecen un primer indicio de cómo un potente fenómeno de El Niño podría repercutir en las minas del mayor productor mundial de cobre. El clima extremo en el norte de Chile esta semana provocó restricciones en algunos puertos de embarque de cobre.

El fortalecimiento de El Niño a nivel mundial amenaza con interrumpir la actividad minera mediante inundaciones, sequías y escasez de energía, con el cobre particularmente expuesto en importantes regiones productoras, entre ellas Chile y Zambia.