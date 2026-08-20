ATU. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Un nuevo subsidio para el sistema de transporte. La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) indicó que administrará, de manera excepcional y temporal, dos nuevos subsidios económicos.

El subsidio será calculado según el kilometraje efectivo recorrido durante la prestación del servicio y validado mediante el

Para acceder al beneficio, los vehículos deberán contar con un dispositivo GPS activo y transmitir información al SICM. También tendrán que mantener vigente el SOAT o CAT y el certificado de Inspección Técnica Vehicular.

Transporte público. (Foto: GEC)
Transporte público. (Foto: GEC)

Nuevos subsidios para el transporte nacional

El segundo mecanismo, denominado META-Nacional, está dirigido a transportistas autorizados de los ámbitos nacional, regional y provincial, así como a operadores de transporte público terrestre de mercancías.

El beneficio se aplicará en tres periodos:

Entre los requisitos figura contar con autorizaciones y habilitaciones vehiculares vigentes emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), gobiernos regionales o municipalidades provinciales, según corresponda.

Los transportistas deberán presentar su solicitud y sustentar la compra de combustible mediante comprobantes de pago electrónicos a través de este enlace.

Ambos mecanismos tendrán una vigencia de tres meses desde la entrada en vigor del Decreto de Urgencia N° 007-2026. La ATU publicará los lineamientos operativos para su implementación dentro del plazo establecido en la norma.

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