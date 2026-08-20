Un nuevo subsidio para el sistema de transporte. La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) indicó que administrará, de manera excepcional y temporal, dos nuevos subsidios económicos.

El subsidio será calculado según el kilometraje efectivo recorrido durante la prestación del servicio y validado mediante el

De acuerdo con el tipo de vehículo, el apoyo económico será de S/0.50 por kilómetro para ómnibus, S/0.40 para minibuses y S/0.30 para microbuses. El cálculo se realizará en periodos sucesivos de 30 días calendario.

Para acceder al beneficio, los vehículos deberán contar con un dispositivo GPS activo y transmitir información al SICM. También tendrán que mantener vigente el SOAT o CAT y el certificado de Inspección Técnica Vehicular.

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Transporte público. (Foto: GEC)

Nuevos subsidios para el transporte nacional

El segundo mecanismo, denominado META-Nacional, está dirigido a transportistas autorizados de los ámbitos nacional, regional y provincial, así como a operadores de transporte público terrestre de mercancías.

Este subsidio será equivalente a S/4 por cada galón de diésel B5 o diésel B20 de uso vehicular adquirido y sustentado con comprobantes de pago emitidos entre el 16 de agosto y el 15 de noviembre de 2026.

El beneficio se aplicará en tres periodos:

Del 16 de agosto al 15 de septiembre.

Del 16 de septiembre al 15 de octubre.

Del 16 de octubre al 15 de noviembre.

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Entre los requisitos figura contar con autorizaciones y habilitaciones vehiculares vigentes emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), gobiernos regionales o municipalidades provinciales, según corresponda.

Para gestionar el beneficio, la ATU implementó la Plataforma Digital de Subsidio, que permitirá a las autoridades competentes remitir los padrones de autorizaciones y habilitaciones vehiculares.

Los transportistas deberán presentar su solicitud y sustentar la compra de combustible mediante comprobantes de pago electrónicos a través de este enlace.

Ambos mecanismos tendrán una vigencia de tres meses desde la entrada en vigor del Decreto de Urgencia N° 007-2026. La ATU publicará los lineamientos operativos para su implementación dentro del plazo establecido en la norma.