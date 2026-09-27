José Manuel Restrepo durante la Asamblea General de las Naciones Unidas el jueves.
José Manuel Restrepo durante la Asamblea General de las Naciones Unidas el jueves.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Inversionistas planean destinar más de US$ 3,000 millones a Colombia tras reunirse esta semana con funcionarios del gobierno en Estados Unidos, según el vicepresidente José Manuel Restrepo.

TE PUEDE INTERESAR

Lula insinúa que Flávio Bolsonaro estará al servicio de EE.UU. si resulta elegido
Gobierno de Trump endurece política de visados para evitar el “turismo de nacimiento”
Bernie Navarro: Escudo de las Américas permitirá coordinar acciones contra organizaciones criminales
Chile y Perú coinciden en pedido ante la ONU: “la tarea recién comienza”
Trump garantizó a Fujimori, Milei y otros presidentes latinoamericanos acabar con terroristas
Keiko Fujimori habla en la ONU de los desafíos de su gobierno: crimen organizado y educación
Escudo de las Américas: Espá asegura que el Perú se une a esta coalición en base a sus intereses

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.