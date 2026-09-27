Varios de ellos ya expresaron explícitamente su intención de invertir en el país, señaló Restrepo el viernes en una entrevista al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. No dio detalles sobre cuándo podrían concretarse los proyectos.

El monto total podría ser mucho mayor, dado el interés en sectores como el farmacéutico, el energético y el de infraestructura, añadió.

“Lo que estamos viendo aquí hoy es un creciente interés por nuestro país”, afirmó.

El presidente Abelardo de la Espriella, que asumió el cargo el mes pasado, busca atraer capital extranjero con un enfoque más favorable a las empresas que el de su predecesor, incluidos planes para reactivar la exploración de petróleo y gas. Su gobierno también prepara recortes al gasto público, al tiempo que se compromete a no subir los impuestos.

Colombia también quiere atraer más inversión de empresas que ya operan en el país, señaló Restrepo. Citó la exploración de cobre de Rio Tinto PLC en la provincia del Chocó como ejemplo del tipo de inversión que el gobierno quiere fomentar.

Tras años en los que el gobierno de izquierda del presidente Gustavo Petro trató de restringir la minería a gran escala por motivos medioambientales, la empresa ve ahora “un gobierno favorable al desarrollo minero”, afirmó Restrepo.

La empresa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una declaración en Barranquilla, Colombia, el 22 de septiembre de 2026. (Ricardo Maldonado Rozo / EFE)

Mientras otros países sudamericanos, como Chile y Perú, se encuentran entre los mayores productores de cobre del mundo, Colombia aún no ha puesto en producción ninguna nueva mina de cobre de gran envergadura.

El gobierno también destacó las oportunidades en níquel, litio y tierras raras, añadió.

Escudo de las Américas

De la Espriella está reactivando la alianza tradicional del país con Washington mientras busca ayuda para combatir el crimen organizado. El gobierno colombiano se ha sumado a la coalición de seguridad “Escudo de las Américas” del presidente Donald Trump y mantiene conversaciones sobre una posible base militar conjunta.

Los esfuerzos para ayudar a Venezuela a recuperarse y avanzar hacia la democracia también supondrán un importante impulso para la economía colombiana, afirmó Restrepo.

Venezuela era uno de los mayores mercados para los exportadores colombianos antes de que las relaciones se deterioraran y su economía se hundiera.

“Tenemos una gran oportunidad de impulsar el crecimiento de Colombia en casi un punto porcentual adicional al convertirnos en el principal proveedor de alimentos, productos de primera necesidad y medicamentos para Venezuela”, afirmó.