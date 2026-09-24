La intervención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) volvió a estar marcada por la salida de numerosos representantes de la sala cuando el funcionario tomó la palabra.

La salida de los delegados dejó amplias zonas de la sala vacías durante uno de los discursos más esperados de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea.

“Si hay más cobardes morales que se quieran ir de la sala, que lo hagan ahora”, dijo Netanyahu antes de comenzar su discurso.

En tanto, entre los asistentes en los palcos se podían ver simpatizantes con kipás y pines con la bandera de Israel en las solapas, mientras algunos se hacían selfies y aplaudían de pie.

Entre quienes lo apoyaban, algunos corearon consignas de respaldo a Netanyahu, entre ellas una que decía “Bibi, eres la luz de esta habitación”, mientras otros se levantaron para aplaudir al primer ministro israelí.

La protesta diplomática coincidió con una movilización convocada en distintos puntos de Nueva York, al igual que en años anteriores, en contra la presencia del líder israelí en la ciudad con motivo de la Asamblea General.

LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas

Al margen de la protesta, la presencia de Netanyahu este año ha estado marcada por el llamamiento del alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, a ejecutar la orden de arresto emitida contra el primer ministro por la Corte Penal Internacional (CPI), que lo acusa de presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva israelí en Gaza.

Mamdani aseguró haber estudiado las vías legales disponibles para determinar si la ciudad podía ejecutar la orden, pero señaló que las competencias para hacerlo dependen de las autoridades federales, controladas por la Administración de Donald Trump.

Elaborado con información de EFE.