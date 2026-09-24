El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, defendió las declaraciones de la mandataria Keiko Fujimori durante su discurso ante las Naciones Unidas y sostuvo que sus palabras no implicaron un cuestionamiento a las funciones del Poder Judicial.

“Si revisan el texto de su exposición, habla de poderes autónomos”, declaró Galarreta a la prensa.

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El jefe del Gabinete señaló que, en un sistema democrático, expresar una opinión sobre una sentencia judicial no supone intervenir en las funciones de las autoridades judiciales.

En ese sentido, manifestó su respeto por la titular del Poder Judicial, Janet Tello.

Galarreta respalda discurso ante la ONU

El premier también calificó como positivo el discurso de Fujimori ante la ONU, al considerar que permitió presentar al Perú ante la comunidad internacional y destacar las acciones emprendidas contra las organizaciones criminales.

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Galarreta sostuvo que la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado continúa entre las principales tareas del Gobierno.

Sobre moción a MININTER

Respecto a la moción de censura que algunos diputados promueven contra el ministro del Interior, César Astudillo, el premier recordó que el funcionario ya respondió un pliego interpelatorio ante el Parlamento.

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Galarreta subrayó que el titular del Interior viene trabajando en los principales asuntos de su sector, entre ellos la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. En ese sentido, dijo esperar que las bancadas reflexionen sobre la moción.

“Las censuras, las interpelaciones, son parte del juego democrático; nosotros vamos a aceptar, pero ojalá que no se abuse de ese poder que hoy día les da la Constitución”, añadió.