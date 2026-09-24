Sus mañanas, relató Dos Santos, comenzaban a las 3:00 a.m., cuando ella y otra cocinera empezaban a preparar la primera de tres comidas diarias en una habitación sin ventanas, sobre una cocina de carbón que expulsaba humo. La jornada de Dos Santos no terminaba hasta casi las 8:00 p.m., cuando se acostaba a descansar en el depósito de la cocina, cubierto de hollín y también sin ventanas.

Incluso después de un turno de 17 horas, le resultaba difícil dormir en el campamento administrado por Carajas Siderurgia, un productor de arrabio. Carajas, una empresa privada, también era proveedor de Nucor Corp., el mayor fabricante de acero de Norteamérica.

“La habitación donde dormíamos se ponía muy caliente porque cocinábamos con carbón. La temperatura era insoportable”, dijo Dos Santos en una entrevista. “No había ventilador ni ventanas. Era un espacio muy pequeño, apenas suficiente para dos hamacas”.

El 31 de mayo de 2025, inspectores realizaron una redada en el campamento, según un informe de 307 páginas obtenido por Bloomberg que documentó el operativo mediante declaraciones juradas, fotografías y videos que corroboraron el relato de Dos Santos. La oficina regional de trabajo de Maranhão alegó en su informe que, aunque los trabajadores recibían salarios y no estaban retenidos contra su voluntad, Carajas estaba muy lejos de cumplir los requisitos para garantizar condiciones mínimas de seguridad y salubridad, lo que encajaba en la definición brasileña de esclavitud moderna.

Una revisión de documentos gubernamentales no públicos sobre cuatro redadas en lugares de trabajo desde mediados de 2022, junto con registros comerciales de más de 4,000 envíos de arrabio a EE.UU., mostró que otros cinco proveedores de Nucor compraron carbón vegetal de campamentos donde, según las autoridades brasileñas, los trabajadores vivían en condiciones de esclavitud moderna. Los documentos incluían informes de inspección y entrevistas con trabajadores y administradores de los campamentos. Solo Carajas fue acusada de someter directamente a trabajadores a condiciones de trabajo esclavo.

Durante los últimos tres años, la filial de Nucor encargada del abastecimiento de materias primas importó al menos 18 cargamentos de arrabio de los seis proveedores citados en las redadas, según registros aduaneros de Estados Unidos obtenidos por la firma de datos comerciales ImportGenius. Esos envíos equivalieron a cerca de 5% de las compras anuales promedio de arrabio de Nucor durante ese período. Nucor dijo que el arrabio representa, en promedio, menos de 10% de su combinación de materias primas.

Los registros mostraron que otro gran fabricante estadounidense de acero que cotiza en bolsa importaba arrabio de algunos de los proveedores brasileños señalados que compraban carbón vegetal de campamentos donde presuntamente había trabajo esclavo, aunque en menor medida: Steel Dynamics Inc., con sede en Fort Wayne, Indiana, recibió cinco cargamentos. Sin embargo, se determinó que Nucor utilizaba arrabio procedente de Carajas, que en los documentos revisados por Bloomberg pudo rastrearse hasta más de un campamento de carbón vegetal donde presuntamente se producían esos abusos. Y las acusaciones llegan casi 20 años después de que Nucor prometiera eliminar esas prácticas de su cadena de suministro.

A fines de septiembre de 2025, los inspectores informaron a Carajas de múltiples infracciones laborales y remitieron el caso a fiscales penales y a la policía por los presuntos abusos en el campamento. Ni un representante de Carajas ni sus abogados respondieron a las solicitudes de comentarios de Bloomberg, incluso sobre si habían presentado una respuesta formal a las acusaciones del Ministerio de Trabajo.

Consultado sobre los casos laborales que denunciaban condiciones similares a la esclavitud en algunos de sus proveedores en Brasil, un portavoz de Nucor dijo: “Hemos revisado la información que tenemos disponible y no hemos identificado ninguna evidencia de que nuestros proveedores directos de arrabio participaran conscientemente en trabajo forzado en el momento de las respectivas compras, ni fundamento alguno para insinuar que Nucor adquirió conscientemente arrabio producido mediante trabajo forzado”.

“Si identificamos evidencia de que un proveedor participó en trabajo forzado u otras violaciones fundamentales de los derechos humanos, tomaremos medidas inmediatas de acuerdo con nuestras políticas, incluida la pronta terminación de la relación con el proveedor”, dijo el portavoz por correo electrónico.

Steel Dynamics dijo que “no tiene conocimiento de ninguna infracción laboral en nuestra cadena de suministro de arrabio. Cuando compramos arrabio de Brasil, recurrimos a empresas comerciales reconocidas y de gran reputación que garantizan que se produce en cumplimiento de todas las leyes laborales de Brasil”.

Un problema global

Aunque Naciones Unidas define la esclavitud moderna como trabajo involuntario en el que los trabajadores no pueden marcharse sin sufrir una penalización e incluye obstáculos como la servidumbre por deudas, la legislación brasileña define de manera más amplia la esclavitud moderna e incluye jornadas laborales extenuantes en condiciones degradantes, incluso si, como ocurría en el campamento de Carajas, los trabajadores tienen la posibilidad de marcharse. Brasil, el último país de América en abolir la esclavitud, en 1888, tiene actualmente algunas de las leyes y políticas contra la esclavitud más estrictas del mundo, según la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas.

Durante la redada de 2025 en Carajas, los inspectores encontraron a decenas de trabajadores durmiendo en habitaciones estrechas, sin ventanas ni ventilación y en hamacas deterioradas. Dos hombres dormían dentro de un pequeño cobertizo para herramientas, mientras otros dormían sobre la tierra bajo lonas embarradas, expuestos a la intemperie, según el informe.

Los trabajadores del campamento atendían 87 hornos que producían carbón vegetal utilizado para fabricar arrabio, un componente usado en algunos procesos de producción de acero. Los 49 trabajadores compartían los solo dos inodoros y una ducha que funcionaban, instalados en pequeños cubículos abiertos, según el informe de inspección visto por Bloomberg. En un video narrado por uno de los inspectores, se observó a un hombre haciendo sus necesidades contra una pared exterior. Según el informe, el agua potable se almacenaba en un dispensador sucio, lo que generaba preocupación por una contaminación que pudiera propagar enfermedades.

Supervisores de los campamentos de carbón vegetal dijeron a los inspectores que habían advertido a representantes de Carajas sobre los abusos, pero las condiciones persistieron.

“No se trata simplemente de infracciones laborales”, concluyó el informe de inspección del sitio de Carajas, sino de una afrenta a los valores del “trabajo y la dignidad humana”.

Algunos de los productores que los inspectores habían identificado como compradores de los campamentos de carbón vegetal siguieron suministrando arrabio a Nucor hasta abril, mucho después de que el Ministerio de Trabajo vinculara a esos productores con condiciones laborales similares a la esclavitud, según muestran registros comerciales de Estados Unidos.

Un portavoz de Nucor dijo que la empresa “ha dedicado años a construir y fortalecer continuamente un programa integral diseñado específicamente para identificar y prevenir los riesgos de trabajo forzado dentro de nuestra cadena de suministro de arrabio. Mantenemos una política específica para las compras de arrabio brasileño, exigimos el cumplimiento de nuestro Código de Conducta para Proveedores y contratamos a uno de los principales bufetes de abogados de Brasil, Mattos Filho, para que lleve a cabo una amplia diligencia debida en nuestro nombre”.

Nucor, que produce alrededor de una cuarta parte de todo el acero bruto de Estados Unidos, ya ha enfrentado cuestionamientos sobre su cadena de suministro. Bloomberg informó por primera vez hace 20 años sobre acusaciones similares contra algunos de los proveedores brasileños de la empresa. En ese momento, Nucor dijo que realizaría su propia investigación y dejaría de comprar a cualquier intermediario o productor del que se verificara que utilizaba trabajo esclavo.

En 2010, bajo presión de legisladores, grupos de defensa y accionistas, Nucor acordó supervisar su cadena de suministro para detectar abusos. El año pasado, Nucor recibió más de 2 millones de toneladas brutas de arrabio, según su informe anual. Aunque la mayor parte procede del extranjero, no está claro cuánto arrabio proviene de fundiciones de Brasil alimentadas con carbón vegetal.

“Nucor no tolera ninguna forma de trabajo forzado, trabajo involuntario, trabajo infantil, trata de personas o esclavitud moderna en sus operaciones ni a través de su cadena de suministro”, señala la política de derechos humanos de la siderúrgica. “En cualquier área de mayor riesgo, Nucor trabaja con sus contratistas, subcontratistas y proveedores para realizar procesos de diligencia debida, así como certificar y auditar las cadenas de suministro con el fin de evitar beneficiarse directa o indirectamente de cualquier forma de trabajo forzado, trabajo infantil, trata de personas u otras actividades relacionadas, o promoverlas”.

Los últimos en actuar

Se estima que alrededor de 28 millones de personas en todo el mundo están atrapadas en trabajos forzados, incluidas más de 1 millón tanto en Brasil como en Estados Unidos, según Naciones Unidas y el grupo de derechos humanos Walk Free. Los productos del trabajo esclavo llegan a bienes de todo el mercado mundial, desde café y arándanos hasta el acero utilizado en automóviles y electrodomésticos.

“Muchas empresas siguen dependiendo de cadenas de suministro globales largas y complejas que dificultan detectar y abordar los abusos laborales”, dijo Grace Forrest, directora fundadora de Walk Free. “Demasiadas siguen tratando la esclavitud moderna como un ejercicio de cumplimiento normativo en lugar de una cuestión de derechos humanos”.

Brasil mantiene una “lista sucia” de empleadores que han infringido las leyes contra la esclavitud y su grupo de trabajo contra la esclavitud ha rescatado a unas 60,000 personas de esas condiciones durante las últimas tres décadas, según el Ministerio de Trabajo.

A pesar de los avances, “todavía existe una brecha significativa entre identificar la explotación, hacer efectivamente responsables a quienes corresponda y proporcionar una reparación completa a las víctimas”, dijo Lívia Miraglia, profesora de derecho laboral y coordinadora de la Clínica de Trabajo Esclavo y Trata de Personas de la Universidad Federal de Minas Gerais.

La demanda mundial de bienes más baratos agrava el problema, que se extiende más allá de la producción de acero y de empresas como Nucor. La procesadora de carne JBS NV y el gigante agrícola Cargill enfrentan actualmente una demanda civil presentada por fiscales brasileños por presuntas condiciones laborales similares a la esclavitud entre sus proveedores. JBS negó las acusaciones en su momento y no respondió a posteriores solicitudes de comentarios. Cargill tampoco respondió a múltiples solicitudes.

Límites difusos

Las redadas forman parte de una ofensiva de varios años de grupos de trabajo gubernamentales contra la esclavitud, integrados por inspectores laborales, fiscales especializados y policías. Los hallazgos muestran abusos persistentes contra trabajadores de los campamentos de carbón vegetal que abastecen a la industria siderúrgica mundial, dijo André Campos, investigador del grupo de defensa Reporter Brasil, con sede en São Paulo. Hace dos décadas, el trabajo de la organización contribuyó a impulsar avances para erradicar esos abusos de las cadenas de suministro internacionales.

Hoy, dijo Campos, “estamos volviendo al pasado”.

Las reiteradas infracciones laborales muestran las dificultades para hacer cumplir las normas laborales en las regiones remotas de Brasil, especialmente en la producción de carbón vegetal, donde el calor intenso, el humo y el trabajo físicamente exigente son inherentes a la actividad y pueden difuminar la línea entre condiciones duras y condiciones degradantes ilegales.

Las denuncias legales de trabajadores del sector han aumentado, según Rafael Figueiredo, quien participa en operativos para investigar y combatir esas prácticas en el Ministerio Público del Trabajo. A su juicio, la responsabilidad no debería terminar en los propios productores de carbón vegetal. Las empresas deberían realizar procesos de diligencia debida para garantizar que no se abastecen de carbón de proveedores que explotan a sus trabajadores. En lugar de intentar fiscalizar individualmente cada instalación, dijo, las autoridades deberían presionar a los grandes compradores para que asuman una mayor responsabilidad por sus cadenas de suministro.

Uno de los mayores obstáculos de Brasil para erradicar el trabajo en condiciones similares a la esclavitud es una cultura que durante mucho tiempo ha normalizado formas extremas de abuso contra los trabajadores, dijo Figueiredo. “Esta cultura de explotación existe tanto en la mente del explotador como, a veces, en la del explotado, que puede llegar a considerar normales esas condiciones”.

Muchas personas de las zonas rurales del interior de Brasil enfrentan una situación similar a la de Dos Santos, la cocinera del campamento: ante la falta de oportunidades laborales, terminan aceptando empleos en los que con frecuencia se incumplen las normas laborales. Dos Santos y otros trabajadores de su campamento fueron enviados de regreso a sus hogares después de ser rescatados por las autoridades brasileñas tras la redada. Ahora está de vuelta en Piauí, el estado más pobre de Brasil, donde escasean las oportunidades de empleo estable.

“Yo habría seguido trabajando allí porque es la única opción”, dijo Dos Santos. “Aquí, en mi pueblo, realmente no hay trabajos así”.