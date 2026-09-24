Durante los últimos tres años, la filial de Nucor encargada del abastecimiento de materias primas importó al menos 18 cargamentos de arrabio de los seis proveedores citados en las redadas.
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Agencia Bloomberg
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Nedirane dos Santos solía trabajar 30 días seguidos en un campamento de producción de carbón vegetal en el estado de Maranhão, en el noreste de Brasil, antes de poder regresar a casa para reunirse con su familia, a cientos de kilómetros de distancia.

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