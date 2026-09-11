Ricardo Hausmann, quien se desempeñó como economista jefe del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), cuestionó la política exterior del gobierno de Donald Trump, al considerar que pone en riesgo sus alianzas y obliga a diversificar lo que llamó “riesgo americano (estadounidense)”.

“Es muy importante que se pueda colaborar con Estados Unidos en materia de intereses mutuos, el narcotráfico, el lavado de dinero, la guerrilla, pero es muy relevante diversificar las alianzas”, enfatizó en el marco del Congreso Regional Mercado de Capitales nuam–Asobolsa 2026.

“El riesgo americano (estadounidense) yo diría que es el principal riesgo geopolítico para estos tres países (Perú, Chile y Colombia) en este momento”, afirmó.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa este jueves, en Lima. (Foto de EFE/ Autor: Paolo Aguilar)

Relaciones

Lo anterior significa que la política exterior de la Casa Blanca puede afectar las relaciones, entre otros, con China, que es un socio comercial de primer orden.

“Por ejemplo, el Puerto de Chancay es sumamente importante no solo para la logística del Perú, sino de toda la región”, destacó.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, señaló recientemente que “los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino pasan por alto los marcos legales de Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos”, lo que mereció la respuesta de la misión diplomática de China.

El Puerto de Chancay es sumamente importante no solo para la logística del Perú, sino de toda la región, según Hausmann. Foto: Andina/ Referencial.

Alianzas

Hausmann, de origen venezolano, recomendó a los países de América Latina profundizar alianzas entre ellos, y puso como ejemplo a nuam (holding que integra los mercados bursátiles de Perú, Chile y Colombia).

Además, consideró relevante fortalecer las instituciones, pues EE.UU “se ha vuelto enemigo de las licitaciones abiertas, y está prefiriendo los contratos asignados a dedo”. “Es muy importante fortalecer la soberanía”, resaltó.

De ese modo, se refirió particularmente a la soberanía en ámbitos como inteligencia artificial y medios de pago. Sobre esto último, por ejemplo, refirió que un país puede quedar fuera del sistema financiero por un eventual bloqueo de los servicios de Visa y Mastercard, ambas empresas estadounidenses.

“Me preocupa que Estados Unidos se está haciendo mucho daño (a sí mismo): restringiendo el ingreso de inmigrantes talentosos, atacando a las universidades, desfinanciando a la ciencia y volviéndose más antipático. Yo creo que eso no lleva a una victoria. Y creo que hay que darle la pelea a China en el espacio tecnológico. Pienso que eso llevaría a que todo el mundo sea mejor”, manifestó.

Dictadura provocó colapso

El economista Ricardo Hausmann cuestionó la intervención de Donald Trump en Venezuela, sin dejar de reconocer que la dictadura chavista anterior “destruyó al país y lo llevó al peor colapso económico”.

Mencionó una “falta de transparencia” sobre el reciente acuerdo petrolero entre ambos países.