Impacto. EE.UU se hace daño a sí mismo al restringir la migración, dijo Hausmann.
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Guillermo Westreicher Herrera
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Las tensiones geopolíticas ponen contra las cuerdas a los países de la región, con un trasfondo complejo, ¿cuál es la situación que enfrentan?

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