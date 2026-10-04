Ricardo Larrabure, gerente general de Crosland Brands, señaló que esta unidad de negocio cuenta con la representacion exclusiva en el país de alrededor de 10 marcas internacionales, entre las que destacan, las americanas enfocadas en equipos de ejercicios ProForm y NordicTrack; la austriaca de indumentaria y equipamiento deportivo HEAD; la sueca de equipamiento de aventura Thule; la finlandesa de tecnología deportiva Polar; y demás. Dichas marcas son comercializadas por la compañía a través de sus modelos B2B y B2C.

“En el negocio B2B representamos a Life Fitness y Hammer Strength, que son marcas de equipos de entrenamiento profesional. Vamos con nuestra oferta a gimnasios, hoteles, clubs, condominios; es decir, los negocios que requieren de la implementación de un gimnasio son nuestros clientes”, explicó.

Respecto al negocio B2C, Larrabure destacó el ADN de distribución que tiene la empresa, considerando un equipo de ventas a nivel nacional que gestiona en tiendas especializadas y multimarca. “También tenemos rok.pe, que es nuestro ecommerce que complementa la labor de distribución”, añadió.

La apuesta por centros comerciales

Larrabure explicó que a fin de seguir fortaleciendo la venta B2C, Crosland Brands apuesta por su primer local dentro de un centro comercial, y en esta oportunidad el retailer escogido es Jockey Plaza. Se trata de la tienda Rok Sport, cuya implementación está costando S/500,000.

“Para esta tienda hemos tomado las marcas HEAD, Thule y Polar, en todo lo que significa raquetas, accesorios para deportes de aventura, mochilas, maletas, entre otros. Incluso sumamos algunas máquinas, que van al canal de hogar, para que el consumidor conozca el amplio portafolio de equipos de fuerza y cardio con el que contamos”, manifestó.

La implementación de la tienda Rok Sport costó S/ 500,000. (Foto: GEC)

El ejecutivo sostuvo que, en un primer momento, manejan un ticket promedio de entre S/ 500 y S/ 1,000, aunque este monto en el tiempo podría variar al alza, teniendo en cuenta que en cartera de la empresa figuran equipos con tickets más altos como equipos de trote o bicicleta. “Primero queremos ver cómo se desempeñarán estos pequeños productos de máquinas para el hogar que estamos incorporando”, agregó.

Para el primer año de funcionamiento, la meta es que esta tienda alcance una facturación de alrededor de US$ 1,000,000, respaldado también por el ingreso de nuevos productos en los siguientes meses.

“Por primera vez traeremos ropa deportiva técnica, especialmente, para la práctica de tenis. Lo mismo con zapatillas, que iremos sumando en los próximos tres meses”, remarcó.

Actualmente, Crosland Brands tiene como puntos físicos; adicional a la reciente ubicación en el Jockey Plaza, una tienda Rok puerta a calle en San Isidro y un showroom Life Fitness / Hammer Strength Perú.

“Este concepto de tienda en centro comercial creemos que fortalecerá las marcas y acercará nuestros productos al consumidor, a fin de que conozca lo que vendemos. La proyección para las futuras tiendas es seguir en malls”, finalizó.

Ricardo Larrabure, gerente general de Crosland Brands. (Foto: GEC)