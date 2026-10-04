Grupo Crosland apuesta por Jockey Plaza para consolidar una de sus unidades de negocio. (Foto: Andina)
Grupo Crosland apuesta por Jockey Plaza para consolidar una de sus unidades de negocio. (Foto: Andina)
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Mayumi García
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Con más 60 años en el mercado y presencia en los sectores automotriz, inmobiliario, gastronómico, servicios, entre otros, Grupo Crosland ahora también irrumpe en el retail a través de Crosland Brands, su línea de negocio orientada a la venta de productos y equipamiento de deporte y tecnología. Esta unidad que se aperturó en el 2021, tiene como reto para este año duplicar la facturación del 2025, afianzado por un nuevo proyecto en el Jockey Plaza.

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