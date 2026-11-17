La aerolínea española Plus Ultra suspendió desde hoy martes 17 de noviembre y hasta nuevo aviso sus vuelos entre Lima y Madrid, como parte de un proceso de reestructuración financiera y operativa que también alcanza a sus conexiones con Argentina. La decisión supone un nuevo recorte de su presencia en América Latina, luego de que la compañía dejara de operar previamente su ruta a Colombia.

La empresa confirmó la medida a través de un comunicado publicado en su página web, en el que atribuyó la decisión al complejo escenario que atraviesa el transporte aéreo y al incremento de sus costos operativos, particularmente el combustible. La empresa indicó que busca fortalecer su estructura y asegurar su viabilidad futura.

Según informó Europa Press, la suspensión alcanza también a los vuelos hacia Argentina, mientras que la conexión con Colombia ya había sido retirada. De esta manera, Venezuela es el único destino latinoamericano al que Plus Ultra mantiene vuelos regulares. La compañía comenzó a comunicar a los pasajeros afectados la anulación de sus billetes y las alternativas para gestionar las devoluciones.

El combustible presiona las finanzas de Plus Ultra

El ajuste de rutas ocurre en un contexto de dificultades financieras para la aerolínea. De acuerdo a medios internacionales, Plus Ultra prevé cerrar 2026 con un gasto en combustible de 104.83 millones de euros, frente a los 69.13 millones presupuestados inicialmente. Esto representa un incremento de 51.6%.

A ello se suma un resultado operativo negativo de 31.08 millones de euros entre febrero y agosto. La compañía también atribuyó su actual situación a factores geopolíticos, desastres naturales y cierres de espacios aéreos derivados de conflictos bélicos.

En paralelo, Plus Ultra inició negociaciones con sus acreedores para buscar una salida a sus dificultades financieras. Además, comunicó a los representantes de sus trabajadores su intención de iniciar un proceso de despido colectivo en Madrid, donde cuenta con 679 empleados. Aún no se ha precisado cuántos puestos de trabajo podrían ser afectados.

Plus Ultra prevé gastar 104.83 millones de euros en combustible durante 2026, un 51.6% más que los 69.13 millones de euros presupuestados inicialmente. (Foto: Plus Ultra)

¿Qué pasa con los pasajeros?

En su comunicado dirigido a los pasajeros peruanos, la aerolínea precisó que quienes hayan adquirido sus boletos mediante agencias de viajes deberán realizar las gestiones a través de la empresa emisora. En tanto, quienes compraron directamente en la web u otros canales de Plus Ultra podrán presentar sus solicitudes mediante el portal de reclamaciones de la compañía. La compañía no ha anunciado una fecha para la eventual reanudación de sus vuelos a Lima.

Pese a la suspensión de sus rutas a Perú y Argentina, Plus Ultra continuará prestando otros servicios de transporte aéreo. Según confirmó a Europa Press, su división ACMI/Chárter, dedicada al alquiler de aeronaves con tripulación, mantiene sus operaciones con normalidad.