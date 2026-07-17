Un cartel de Aerolíneas Argentinas se muestra junto a los mostradores del aeropuerto de Mendoza, Argentina, el 27 de agosto de 2024. (Foto de Andres Larrovere / AFP)
Un cartel de Aerolíneas Argentinas se muestra junto a los mostradores del aeropuerto de Mendoza, Argentina, el 27 de agosto de 2024. (Foto de Andres Larrovere / AFP)
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Agencia EFE
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Los vuelos que añadió a su programación ante la fuerte demanda de pasajes para viajar a Estados Unidos desde el país sudamericano con vistas a la ante se agotaron en sólo un día, confirmaron este viernes fuentes de la compañía.

Tras el ante Inglaterra el pasado miércoles (1-2), la compañía añadió a su programación dos vuelos a Nueva York que se pusieron a la venta esa misma noche y el jueves ya estaban agotados.

Se vendió todo. Tampoco quedan plazas para Miami, con dos vuelos por día”, indicaron a EFE fuentes de la línea aérea.

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La se disputará el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Para reforzar su programación Aerolíneas añadió dos vuelos -para este viernes en la noche y para el sábado a la mañana- desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, y el aeropuerto internacional John F. Kennedy, de Nueva York, operados con aviones Airbus A330, “permitiendo a los pasajeros llegar a destino con anticipación para acompañar al equipo nacional en la instancia decisiva del torneo”, informó la compañía.

El MetLife Stadium, hogar de los New York Giants y Jets, será el escenario de la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio. (Fuente: FIFA)
El MetLife Stadium, hogar de los New York Giants y Jets, será el escenario de la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio. (Fuente: FIFA)

Además, la compañía cuenta con dos vuelos diarios de Buenos Aires a Miami durante estos días previos a la final, para ampliar las alternativas de conexión hacia Nueva York.

Aunque los boletos para todos estos vuelos ya están vendidos, las fuentes de la compañía consultadas por EFE recomendaron a los interesados en viajar que chequeen en la web de la empresa “porque hay reservas pendientes de emisión y algún lugar puede aparecer” a último minuto.

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