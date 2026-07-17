Los vuelos que Aerolíneas Argentinas añadió a su programación ante la fuerte demanda de pasajes para viajar a Estados Unidos desde el país sudamericano con vistas a la final del Mundial 2026 ante España se agotaron en sólo un día, confirmaron este viernes fuentes de la compañía.

Tras el triunfo de Argentina en semifinales ante Inglaterra el pasado miércoles (1-2), la compañía añadió a su programación dos vuelos a Nueva York que se pusieron a la venta esa misma noche y el jueves ya estaban agotados.

“Se vendió todo. Tampoco quedan plazas para Miami, con dos vuelos por día”, indicaron a EFE fuentes de la línea aérea.

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La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se disputará el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Para reforzar su programación Aerolíneas añadió dos vuelos -para este viernes en la noche y para el sábado a la mañana- desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, y el aeropuerto internacional John F. Kennedy, de Nueva York, operados con aviones Airbus A330, “permitiendo a los pasajeros llegar a destino con anticipación para acompañar al equipo nacional en la instancia decisiva del torneo”, informó la compañía.

El MetLife Stadium, hogar de los New York Giants y Jets, será el escenario de la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio. (Fuente: FIFA)

Además, la compañía cuenta con dos vuelos diarios de Buenos Aires a Miami durante estos días previos a la final, para ampliar las alternativas de conexión hacia Nueva York.

Aunque los boletos para todos estos vuelos ya están vendidos, las fuentes de la compañía consultadas por EFE recomendaron a los interesados en viajar que chequeen en la web de la empresa “porque hay reservas pendientes de emisión y algún lugar puede aparecer” a último minuto.