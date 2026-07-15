Diego Maradona, de Argentina, utiliza la mano para marcar el primer gol de su equipo durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 1986 contra Inglaterra en la Ciudad de México.
Diego Maradona, de Argentina, utiliza la mano para marcar el primer gol de su equipo durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 1986 contra Inglaterra en la Ciudad de México.
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Agencia Bloomberg
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Argentina e Inglaterra renovarán el miércoles una de las rivalidades más intensas del fútbol en la semifinal del Mundial. Mientras ambos equipos se enfrentan en la cancha, fuera de ella cobra nuevo impulso una disputa territorial que ya lleva décadas.

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