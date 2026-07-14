Argentina vs Inglaterra, un duelo "de alto riesgo" para la FIFA que contará con medidas estrictas de seguridad. Foto: difusión /Olé
Argentina vs Inglaterra, un duelo "de alto riesgo" para la FIFA que contará con medidas estrictas de seguridad. Foto: difusión /Olé
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, y para ello, se han fijado prohibiciones para los fanáticos albicelestes: no podrán llevar banderas ni ninguna prenda relacionada con las Islas Malvinas —territorio por el que disputaron una guerra con el Reino Unido en 1982, y que a la fecha está bajo dominio de la corona británica—.

El cotejo se desarrollará en el estadio Atlanta de Georgia, a las 2:00 pm (hora peruana), y de acuerdo con la FIFA y la seguridad estadounidense, se desplegará un gran contingente policial para evitar conflictos entre hinchas argentinos e ingleses.

LEA TAMBIÉN: Cuando Trump interviene, las explicaciones sobran: FIFA no aclara por qué anuló tarjeta roja

, precisó que no se dejará el ingreso de botellas o cualquier elemento con “mensajes provocativos de contenido político”, sea en carteles o banderas.

“(Está prohibido) entrar con una bandera, camiseta, trapo o lo que sea que tenga un mensaje de contenido político o provocación racial”, dijo.

Argentina vs Inglaterra, un duelo de fútbol con un elevado componente histórico que trasciende el deporte. Foto: Getty Archivo
Argentina vs Inglaterra, un duelo de fútbol con un elevado componente histórico que trasciende el deporte. Foto: Getty Archivo

Cabe añadir que en el imaginario colectivo de los equipos de fútbol argentinos, las Malvinas son un tema de amplia importancia, y son eternizados los mensajes de remembranza por los soldados caídos y la soberanía en dicho territorio en diversas banderolas y tifos.

LEA TAMBIÉN: El Mundial de apuestas millonarias: mercados predictivos baten récords, ¿qué los diferencia?

“Ningún país tiene injerencia en la planificación del operativo, simplemente la posibilidad de hacer recomendaciones”, agregó la funcionaria.

Con información de El Clarín.

TE PUEDE INTERESAR

Trump, Infantino y la debacle de la FIFA: lo que deja el Mundial
Shakira anuncia que la fundación de la FIFA donará US$ 500,000 para ayudar a Venezuela
FIFA denuncia aumento de comentarios racistas durante el Mundial 2026: investigarán a usuarios
FIFA controla marcas en el Mundial 2026: ¿Un escenario así podría repetirse en los Panamericanos 2027?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.