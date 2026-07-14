El partido a disputarse este miércoles entre Inglaterra y Argentina por las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol 2026 ha sido catalogado por la FIFA como uno de “mayor riesgo”, y para ello, se han fijado prohibiciones para los fanáticos albicelestes: no podrán llevar banderas ni ninguna prenda relacionada con las Islas Malvinas —territorio por el que disputaron una guerra con el Reino Unido en 1982, y que a la fecha está bajo dominio de la corona británica—.

El cotejo se desarrollará en el estadio Atlanta de Georgia, a las 2:00 pm (hora peruana) , y de acuerdo con la FIFA y la seguridad estadounidense, se desplegará un gran contingente policial para evitar conflictos entre hinchas argentinos e ingleses.

El gobierno de Javier Milei, a través de su ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, precisó que no se dejará el ingreso de botellas o cualquier elemento con “mensajes provocativos de contenido político”, sea en carteles o banderas.

“(Está prohibido) entrar con una bandera, camiseta, trapo o lo que sea que tenga un mensaje de contenido político o provocación racial”, dijo.

Argentina vs Inglaterra, un duelo de fútbol con un elevado componente histórico que trasciende el deporte. Foto: Getty Archivo

Cabe añadir que en el imaginario colectivo de los equipos de fútbol argentinos, las Malvinas son un tema de amplia importancia, y son eternizados los mensajes de remembranza por los soldados caídos y la soberanía en dicho territorio en diversas banderolas y tifos.

“Ningún país tiene injerencia en la planificación del operativo, simplemente la posibilidad de hacer recomendaciones”, agregó la funcionaria.

Con información de El Clarín.