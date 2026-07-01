La FIFA, a través de su Servicio de Protección de Redes Sociales, informó que se encontraron 89,000 publicaciones injuriosas durante la fase de grupos del Mundial 2026: un 11% tenían carácter racista.

Según el máximo ente del balompié, se analizaron más de 6 millones de publicaciones y comentarios en línea, equivalente a un 33% más que en el Mundial de Catar 2022 en la misma fase.

Se ocultaron 181,000 comentarios ofensivos y se “abrirán investigaciones exhaustivas” sobre un millar de usuarios.

“Los insultos racistas van en aumento y se han convertido en una amenaza persistente para el bienestar de los jugadores”, indicaron desde el SMPS.

Vinicius Jr., uno de los jugadores más afectados por los mensajes de odio en redes sociales. A raíz de una controversia con Gianluca Prestianni, la FIFA aplica tolerancia cero a quien se cubra la boca mientras discute en el gramado. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Añadieron que el servicio de monitoreo de redes se estrenó en 2022 y está disponible para todos los equipos, jugadores, entrenadores y árbitros que participan en torneos de la FIFA.

En líneas generales, los insultos racistas abarcan el 11% de los mensajes ofensivos y son la categoría más importante entre los comentarios injuriosos desde que se disputa el certamen en Estados Unidos, México y Canadá.

Finalmente, desde la Federación Neerlandesa de Fútbol reportaron que el odio en línea afectó a sus jugadores Crysencio Summerville, Justin Kluivert y Quinten Timber tras fallar sus penales en la definición por penales ante Marruecos.

Con información de AFP.