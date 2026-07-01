La FIFA, a través de su Servicio de Protección de Redes Sociales, informó que se encontraron 89,000 publicaciones injuriosas durante la fase de grupos del Mundial 2026: un 11% tenían carácter racista.
Según el máximo ente del balompié, se analizaron más de 6 millones de publicaciones y comentarios en línea, equivalente a un 33% más que en el Mundial de Catar 2022 en la misma fase.
Se ocultaron 181,000 comentarios ofensivos y se “abrirán investigaciones exhaustivas” sobre un millar de usuarios.
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“Los insultos racistas van en aumento y se han convertido en una amenaza persistente para el bienestar de los jugadores”, indicaron desde el SMPS.
Añadieron que el servicio de monitoreo de redes se estrenó en 2022 y está disponible para todos los equipos, jugadores, entrenadores y árbitros que participan en torneos de la FIFA.
En líneas generales, los insultos racistas abarcan el 11% de los mensajes ofensivos y son la categoría más importante entre los comentarios injuriosos desde que se disputa el certamen en Estados Unidos, México y Canadá.
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Finalmente, desde la Federación Neerlandesa de Fútbol reportaron que el odio en línea afectó a sus jugadores Crysencio Summerville, Justin Kluivert y Quinten Timber tras fallar sus penales en la definición por penales ante Marruecos.
Con información de AFP.