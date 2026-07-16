Compañías como DraftKings Inc., FanDuel Inc., BetMGM LLC y Caesars Entertainment Inc. probablemente obtuvieron importantes ganancias después de que ambos equipos que no figuraban entre los favoritos ganaran las semifinales, tras un escenario en el que los favoritos habían prevalecido en los cuartos de final, según un informe de Bloomberg Intelligence.

Las casas de apuestas mejoran su margen de retención —el porcentaje de las apuestas que conservan como ingresos— cuando triunfan los equipos menos favoritos, ya que la mayoría de los apostadores ocasionales suele inclinarse por los favoritos.

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España y Argentina derrotaron esta semana en semifinales a los equipos que partían como favoritos, Francia e Inglaterra, respectivamente. Francia era la principal candidata para conquistar el Mundial y su eliminación evita que las casas de apuestas tengan que pagar numerosas apuestas realizadas a largo plazo por el título de Les Bleus, señaló Bloomberg Intelligence.

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Según el informe, las probabilidades implícitas de que España conquiste el campeonato son de 61% en FanDuel y de 58% en Kalshi.

Argentina, campeona del mundo en 2022, avanzó a la final después de que Enzo Fernández y Lautaro Martínez marcaran los goles de la victoria frente a Inglaterra en los minutos finales del encuentro.

El partido por el tercer puesto se disputará el sábado y la final tendrá lugar el domingo.