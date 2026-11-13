Avianca y SKY Airline firmaron un acuerdo interlínea que permitirá a los pasajeros de la aerolínea colombiana conectar con 33 destinos domésticos operados por la compañía chilena en Perú y Chile, según informó el portal especializado Aviacionline. La alianza incorpora 16 ciudades peruanas, con conexión en Lima, y otras 17 chilenas, a través de Santiago, que podrán incluirse en una misma reserva.

En el caso peruano, entre los destinos que se suman a la oferta de la empresa colombiana Avianca figuran Cusco, Arequipa y Piura. Los pasajeros podrán viajar desde Bogotá hacia Lima y continuar en vuelos operados por SKY hasta su destino final, con un solo boleto. Las reservas ya están habilitadas.

Para SKY, el acuerdo representa una oportunidad para ampliar la comercialización de sus rutas domésticas entre pasajeros que llegan a Sudamérica mediante la red internacional de Avianca. “Este acuerdo es un paso más en nuestra estrategia de crecimiento, ya que nos permite ampliar nuestro alcance comercial y atraer más pasajeros internacionales a nuestras rutas domésticas en Perú y Chile”, comentó Pedro Navarro, director de Rutas, Itinerarios y Alianzas de SKY.

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SKY y su relación accionaria con Grupo Abra

La alianza se concreta dos meses después de que SKY realizara una transacción de intercambio de acciones con Grupo Abra, conglomerado que reúne a Avianca y GOL. Como resultado de la operación, los accionistas de SKY recibieron una participación en Abra, mientras que la propiedad de la aerolínea chilena pasó a una nueva compañía independiente. La estructura permite que SKY mantenga su autonomía operativa y su propia marca.

Este es el primer acuerdo interlínea entre Avianca y SKY desde ese movimiento empresarial. Sin embargo, no es la primera alianza comercial de la compañía chilena dentro del grupo: a fines de octubre, SKY también suscribió un acuerdo de código compartido con GOL, que permite a los pasajeros de la aerolínea brasileña conectar en Lima y Santiago con destinos operados por SKY.

La diferencia entre ambos mecanismos es que el acuerdo interlínea con Avianca permite combinar vuelos de las dos compañías en un mismo boleto, pero sin que una utilice el código comercial de la otra.

La compañía chilena incorporará sus 16 destinos domésticos en Perú a la oferta de conexiones de Avianca, con el objetivo de atraer más pasajeros internacionales a sus rutas locales. (Foto: SKY Airline)

La expansión de estos acuerdos se apoya en la presencia que SKY ya tiene en el mercado doméstico peruano. La compañía fue la segunda aerolínea con mayor participación en este segmento durante 2025, con el 17% de los pasajeros transportados, según datos recogidos por Aviacionline.

Por su parte, Avianca opera más de 50 frecuencias semanales hacia Perú, a través de rutas como Bogotá-Lima, San Salvador-Lima, Bogotá-Cusco y La Paz-Cusco. Desde Avianca consideran que la red doméstica de SKY complementa su conectividad internacional y permite incorporar 33 destinos adicionales a la oferta de la compañía.