La matriz de la colombiana Avianca Holdings SA y la brasileña Gol Linhas Aéreas Inteligentes esperará a que mejoren las condiciones del mercado, ya que no tiene necesidades inmediatas de financiación, dijo en entrevista su director financiero, Manuel Irarrazaval . Abra tiene lista la documentación para la oferta pública inicial y ha despertado el interés de los inversores, agregó.

“Con la situación del combustible como está hoy día, y no teniendo claridad de por cuánto tiempo más sigue y cómo se resuelve, es muy difícil hacer una IPO de una compañía aérea y más todavía en Latinoamérica”, dijo Irarrazaval el lunes al margen del Foro de Líderes de Aerolíneas de ALTA en Ciudad de México.

El mercado de OPI en EE.UU. no ha cumplido las expectativas durante el periodo normalmente activo que comienza en septiembre. El aumento de las tasas de interés y la volatilidad de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial han mantenido al margen a posibles emisores.

Las nuevas cotizaciones en las bolsas estadounidenses desde finales de agosto han recaudado apenas US$ 2,500 millones —excluyendo las sociedades de cheques en blanco y otros vehículos financieros—, frente a US$ 9,800 millones en el mismo periodo del año pasado, según datos recopilados por Bloomberg.

Las aerolíneas de Abra han trasladado parte del aumento de costos a los pasajeros mediante tarifas más altas, sin un impacto significativo en la demanda, dijo Irarrazaval . Esa fortaleza ha llevado al grupo a seguir ampliando su presencia regional con la incorporación de la chilena Sky Airline SA.

Integración de Sky

Abra, que negoció durante varios años la incorporación de Sky al grupo, ya obtuvo las autorizaciones regulatorias necesarias y realiza las verificaciones finales antes de cerrar la operación. El acuerdo dará a Abra una presencia importante en Chile y reforzará sus operaciones en Perú, además de abrir la puerta a ampliar la oferta de Sky y adaptarla a la red del grupo, dijo Irarrazaval.

Una vez integrada, Sky podría expandirse más allá de sus orígenes como aerolínea de bajo costo, siguiendo una estrategia que Abra ya aplica en otras compañías. Gol ha incorporado aviones de fuselaje ancho, rutas de larga distancia y la clase ejecutiva Insignia, que también ofrece Avianca.

Ampliar la oferta de Sky también podría hacer a Abra más atractiva para socios internacionales, dijo Irarrazaval . Aerolíneas como Air France podrían conectar pasajeros a través de toda la red del grupo sin quedar limitadas a un producto de bajo costo.

Sky opera unos 35 aviones, frente a los cerca de 350 de todo el grupo Abra.

A largo plazo, Abra busca que Avianca, Gol y Sky funcionen como parte de una red integrada, aunque mantengan sus marcas individuales. El objetivo es que los pasajeros puedan reservar y hacer conexiones entre las distintas aerolíneas con una oferta y un nivel de servicio coherentes, agregó Irarrazaval.