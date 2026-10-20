Hangar de Avianca en Medellín, Colombia
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Agencia Bloomberg
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Abra Group Ltd. está dispuesta a aplazar sus planes de salir a bolsa este año, mientras la volatilidad de los precios del combustible sacude los mercados y complica las condiciones para que las aerolíneas debuten en bolsa en Estados Unidos.

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