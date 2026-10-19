Tanques de almacenamiento para combustibles de transporte y productos derivados del petróleo en la terminal de depósitos de crudo Navigator Thames, a las afueras de Londres (Reino Unido), el lunes 23 de marzo de 2026.Fotógrafo: Jason Alden/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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El petróleo subió y cotizaba en máximos de cinco meses, aunque la resistencia técnica moderaba el repunte provocado por los riesgos para el suministro ante una escalada de los combates en Medio Oriente.

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