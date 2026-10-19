El Brent cotizaba por encima de US$ 110 el barril después de saltar casi 4% el viernes, cuando los operadores se posicionaron ante el riesgo de una escalada durante el fin de semana en la guerra con Irán. Los precios extendieron el avance en esta sesión después de que Irán dijera que “no tiene otra opción” que ejercer el control sobre el estrecho de Ormuz, mientras legisladores de Estados Unidos siguen oponiéndose al acuerdo del presidente Donald Trump para importar diésel de Rusia.

Varios factores técnicos han contenido el repunte. El avance del viernes llevó los precios a territorio de sobrecompra según el índice de fuerza relativa (RSI) de nueve días, lo que suele indicar que el petróleo podría experimentar un retroceso. Los asesores de negociación de materias primas que siguen tendencias mantienen posiciones largas máximas de 100% tanto en Brent como en WTI, lo que sugiere que por ahora han agotado su capacidad de compra, según Kpler.

La escalada de las tensiones en Medio Oriente se produce mientras los mercados físicos muestran señales de relajación y los flujos a través de Ormuz se mantienen pese al aumento de las amenazas. El Dated Brent, referencia que sustenta los precios en Europa, cotizaba cerca de US$ 117 el lunes, casi US$ 16 menos que hace una semana. El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, dijo a Fox News que los flujos de petróleo del golfo Pérsico se habían recuperado hasta cerca de 80% de su nivel previo al conflicto, aunque los envíos de productos refinados siguen restringidos.

“El fuerte descenso del Dated Brent el viernes, incluso mientras el mercado de futuros repuntaba, pone de relieve la cantidad de fuerzas contrapuestas que los operadores intentan sortear”, dijo Rebecca Babin, operadora sénior de energía de CIBC Private Wealth Group. “Más buques se dirigen a China, los flujos continúan a través de Ormuz pese a la escalada de los ataques y las noticias sobre Rusia y Ucrania añaden otra capa de incertidumbre”.

El Brent, crudo de referencia mundial, se ha disparado más de 75% este año, ya que las nuevas hostilidades en la guerra entre Rusia y Ucrania, y en Medio Oriente amenazan los flujos de suministro. Los productos refinados, como el diésel, han avanzado aún más y los futuros europeos de ese combustible se han duplicado con creces este año.

Durante el fin de semana, un helicóptero saudita se estrelló cerca de la frontera con Yemen y los rebeldes hutíes atacaron Yanbu, un centro de exportación crucial, mientras las operaciones marítimas británicas informaron que dos petroleros reportaron haber sido alcanzados en el golfo Pérsico.

Aun así, Irak —que ha sufrido más que algunos de sus vecinos por las interrupciones debido a que carece de buques propios— ha exportado más de 3.4 millones de barriles diarios de crudo en lo que va del mes, según el ministro de Petróleo del país, acercándose a los niveles registrados antes de la guerra con Irán.

Es difícil determinar el número real de buques que entran y salen de Ormuz y de partes del mar Rojo, ya que las embarcaciones suelen apagar sus señales satelitales, lo que dificulta contabilizar los cargamentos.

El Brent está atrapado entre el mayor riesgo geopolítico y las señales de un aumento de los flujos desde Medio Oriente, según June Goh, analista sénior del mercado petrolero de Sparta Commodities SA. “Los mercados parecen reacios a absorber los precios más altos cuando el resto de la economía no ofrece un panorama alentador”, dijo, y añadió que es probable que el Brent se mantenga dentro de un rango en torno a US$ 100 el barril.