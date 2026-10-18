Un ataque con decenas de drones ucranianos dejó al menos un muerto y provocó incendios en dos sitios petroleros en San Petersburgo, en el noroeste de Rusia, informaron este domingo las autoridades locales y una empresa afectada.

“Tras un ataque masivo llevado a cabo con drones militares por los nazis ucranianos, una persona murió y cinco resultaron heridas y fueron hospitalizadas”, indicó el gobernador de la ciudad, Alexander Beglov.

Beglov precisó que los bomberos continúan trabajando para extinguir las llamas en la terminal petrolera de San Petersburgo, tanto en el “depósito petrolero Ruchi” como en “almacenes industriales del distrito de Kolpino”, al sur de la ciudad.

El gigante del comercio electrónico ruso OZON, cuyos depósitos fueron blanco de reiterados ataques ucranianos en los últimos meses, anunció que “uno de sus centros logísticos” fue alcanzado por un dron en San Petersburgo.

“Se desató un incendio, los servicios de emergencias trabajan allí”, informó OZON en Telegram.

Una periodista de la AFP constató este domingo temprano que parte del cielo se había oscurecido por el humo en el sur de San Petersburgo, donde el aire olía a quemado.

Según Beglov, los bombardeos también dañaron una decena de edificios residenciales y dos casas.

La defensa aérea rusa derribó durante la noche 145 drones en la región de Leningrado, que rodea a San Petersburgo, informó en Telegram el gobernador regional Alexander Drozdenko, en un balance actualizado.

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Según él, cerca de 20,000 personas se quedaron sin suministro eléctrico a causa de incidentes técnicos causados por esos ataques.

En total, el Ministerio ruso de Defensa afirmó que 1,015 drones ucranianos fueron neutralizados el sábado por la noche y el domingo de madrugada en unas quince regiones del sur y del oeste del país, incluida la de Moscú.

Por su parte, la red social rusa VK reportó un ataque con drones contra un centro de datos en la región de Leningrado, aunque aseguró que sus servicios continúan funcionando normalmente.

Los ataques ocurren luego de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijera esta semana que su país reanudaría los bombardeos contra refinerías rusas en represalia por la ofensiva contra su territorio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha criticado los ataques ucranianos contra las instalaciones petroleras rusas, firmó el viernes una orden que levanta las sanciones y aranceles contra los ingresos energéticos rusos.

Rusia dice que Zelenski no quiere negociar la paz

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, reaccionó al reciente ataque masivo de Ucrania contra San Petesburgo, asegurando que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha demostrado que “no quiere negociaciones de paz”.

“Hemos extraído sólo una conclusión: Zelenski no quiere negociaciones. Ya las ha hecho fracasar en más de una ocasión”, dijo a la prensa rusa Lavrov.

El ministro ruso subrayó que esto ocurre cada vez que EE.UU. intenta reanudar las negociaciones, “al día siguiente (...) Ucrania hace algo totalmente inadmisible y repugnante, principalmente ataques contra objetivos civiles”.

Aunque ha sido Rusia quien ignoró la tregua energética propuesta por el presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió es que “es evidente que Zelenski ni siquiera quiere avanzar hace la consecución de acuerdos”.

“Se ve que es consciente de que cualquier acuerdo que sea aceptable para Rusia y para Estados Unidos significará el fin de su régimen y de él personalmente”, señaló.

En cuanto al acuerdo de diésel entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, que la Unión Europea considera “una traición a Ucrania”, el jefe de la diplomacia rusa sentenció que “ese es un asunto que incumbe a Moscú y Washington”.

Mientras, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, describió el ataque contra la antigua capital zarista como “el último síntoma de agonía” de Ucrania, aunque, de todas formas, “eso no podrá cambiar la marcha de los acontecimientos”.

Añadió que los ataques masivos diarios rusos contra el país vecino están dando “sus resultados” a la hora de “reducir el potencial” del ejército ucraniano, que aún controla la quinta parte de la región de Donetsk, que las tropas rusas no son capaces de tomar desde 2022.

Por su parte, Zelenski instó este domingo a EE.UU. a darse cuenta de que Rusia no está dispuesta a terminar la guerra y ni siquiera a aceptar una tregua energética a cambio del alivio de las sanciones por parte de Trump, que suspendió en el último momento la entrada en vigor hoy del paquete de sanciones contra Rusia conocido como Ley Graham.

“Desde que el presidente de Estados Unidos anunció el alto el fuego energético hace una semana, Rusia ha atacado deliberadamente en 76 ocasiones los sectores energético, petrolero y gasístico de Ucrania”, denunció Zelenski en X.

“Desde que el presidente de Estados Unidos anunció el alto el fuego energético hace una semana, Rusia ha atacado deliberadamente en 76 ocasiones los sectores energético, petrolero y gasístico de Ucrania”, denunció Zelenski en X. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Añadió que en Rusia “interpretan cualquier señal de que existe una oportunidad de ganar dinero como una prueba de que su apuesta por la guerra está dando frutos y de que pueden seguir combatiendo (...) Es Rusia la que debe afrontar la presión para que la paz tenga una oportunidad”, destacó.

San Petersburgo, la ciudad natal de Putin, fue objeto esta madrugada de un ataque que la prensa local describió como el mayor de toda la guerra, ya que los drones enemigos alcanzaron dos terminales de petróleo, además de centros de datos, almacenes de comercio electrónico, una subestación eléctrica, infraestructura diversa y edificios de viviendas.

Elaborado con información de AFP y EFE