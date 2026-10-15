Rusia. (Foto de Kazuhiro NOGI / AFP)
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Redacción Gestión
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El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, rechazó hoy el nuevo plan de paz para Ucrania, filtrado por medios estadounidenses, por contemplar un alto el fuego pero no contribuir a un arreglo a largo plazo entre las partes.

dijo Lavrov en Bakú, donde asiste a la cumbre de la Conferencia de Interacción de Medidas de Confianza en Asia (CICA).

El jefe de la diplomacia rusa señaló que cualquier tregua será violada “sin falta” por parte de Ucrania y “sus amos europeos”. A la vez, agregó, que Moscú no ha recibido dicha propuesta por canales oficiales.

Retroceso en las negociaciones

Según el ministro ruso, desde la reunión de los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, en Alaska en agosto de 2025, se ha producido “un retroceso constante” de iniciativas e ideas occidentales acerca de la paz en Ucrania.

“Esto significa que todo se decidirá por medio de nuestras fuerzas armadas, a pesar de nuestra plena disposición a entablar negociaciones normales, razonables y honestas”, aseveró.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, habla durante una rueda de prensa en Moscú, el 16 de marzo de 2026. (TATYANA MAKEYEVA / POOL / AFP)
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, habla durante una rueda de prensa en Moscú, el 16 de marzo de 2026. (TATYANA MAKEYEVA / POOL / AFP)

Según The Washington Post, los emisarios, Steve Witkoff y Jared Kushner, dijeron a los negociadores ucranianos que viajaron a Florida que el acuerdo sobre diésel, criticado por Kiev y la Unión Europea, puede hacer que Rusia retorne a la mesa de negociaciones.

Un plan de cuatro puntos

En cuanto al plan de paz de cuatro puntos, que fue abordado el pasado viernes por estadounidenses y ucranianos, pero también por enviados del Reino Unido, Francia y Alemania, alude no sólo a las medidas para detener los combates, sino a la posguerra.

Las garantías de seguridad figuran en el segundo punto. Estados Unidos y los países europeos prometerían a Kiev una respuesta militar en caso de un nuevo ataque ruso, similar al Artículo 5 de la OTAN. Por su parte, Rusia también negociaría acuerdos de seguridad similares con los europeos.

Los negociadores plantean en el tercer punto un acuerdo energético entre Rusia, Ucrania y Europa, que podría incluir un oleoducto y gasoducto, del que también se beneficiaría el país de tránsito, es decir, los ucranianos. Dicho acuerdo incluiría el levantamiento de sanciones.

Con información de EFE

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