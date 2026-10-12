Hidrocarburos. (Foto: AFP)
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Agencia AFP
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El gobierno de Rusia afirmó el lunes que vendió hidracarburos a los países europeos por más de US$ 320,000 millones desde el 2022, a pesar de las sanciones internacionales impuestas por la guerra en Ucrania.

declaró en televisión el viceprimer ministro ruso encargado de Energía, Alexander Novak.

Dijo que los países europeos compraron hidrocarburos rusos por valor de US$ 21,300 millones en los primeros nueve meses del 2026.

“En otras palabras, pese a las restricciones derivadas de las sanciones, seguimos suministrando recursos energéticos en sectores para los que se han concedido exenciones”, añadió.

La UE ha impuesto numerosas sanciones contra Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero del 2022. Sin embargo, varios países, entre ellos Francia, siguen importando hidrocarburos rusos, en especial gas natural licuado (GNL).

Algunos países europeos sin salida al mar, como Eslovaquia y Hungría, también se benefician de exenciones que les permiten comprar petróleo ruso transportado por oleoducto.

El precio del petróleo se ha disparado tras la invasión de Rusia a Ucrania.
El precio del petróleo se ha disparado tras la invasión de Rusia a Ucrania.

Esta cifra no incluye la producción rusa que llega indirectamente a Europa tras ser procesada en terceros países como India o Turquía. Estos dos países, al igual que China, han aumentado de forma considerable sus compras de crudo ruso desde el 2022.

“La Unión Europea ha pagado US$ 250,000 millones a Rusia por su energía, y los medios que difunden noticias falsas no quieren abordar este tema. Tomé la decisión correcta para el pueblo estadounidense - ¡SIEMPRE, ESTADOS UNIDOS PRIMERO!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, denunció el domingo la “hipocresía” de los europeos, ya que, según dijo, “siguen financiando a Vladimir Putin” mientras critican un reciente acuerdo de Estados Unidos para comprar diésel ruso.

Con información de AFP

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