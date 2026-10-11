El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que Rusia y Ucrania alcanzaron una “tregua energética” que entraría en vigor de manera inmediata. Sin embargo, el mandatario no precisó las condiciones del acuerdo ni cuánto tiempo permanecería vigente.

A través de una breve publicación en redes sociales, Trump pidió a ambas partes respetar el supuesto alto el fuego. “¡No lo violen!”, escribió. Hasta el momento del reporte, Rusia no había confirmado el acuerdo y la Casa Blanca tampoco había ofrecido mayores explicaciones.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, recibió favorablemente el anuncio, aunque subrayó la necesidad de que se traduzca en acciones concretas.

“Esta es una buena noticia para todos, y es importante que se convierta en realidad”, manifestó durante su discurso vespertino.

Donald Trump anuncia alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania: Moscú no confirma. (Foto de Mandel NGAN / AFP).

Ucrania ofrece suspender ataques contra infraestructura rusa

Zelenskyy aseguró que Ucrania está dispuesta a dejar de atacar la infraestructura energética rusa, siempre que Moscú adopte una medida equivalente.

La propuesta busca reducir los ataques contra instalaciones eléctricas, refinerías y otros componentes estratégicos del sistema energético de ambos países.

Previamente, en una entrevista con ABC, el mandatario ucraniano había solicitado a Trump presionar al Kremlin para detener los bombardeos contra la infraestructura energética de Ucrania.

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, los ataques contra instalaciones energéticas ucranianas han provocado interrupciones en el suministro de electricidad, calefacción y agua.

Trump presiona por elecciones en Ucrania

El anuncio se produce en medio de nuevas tensiones entre Trump y Zelenskyy. El sábado, el mandatario estadounidense sostuvo que Ucrania debería contar con un nuevo presidente y cuestionó los esfuerzos de su actual gobernante para poner fin al conflicto.

En respuesta, Zelenskyy afirmó que estaría dispuesto a convocar elecciones si Rusia acepta un alto el fuego total de 60 días.

Ucrania permanece bajo ley marcial desde febrero de 2022, lo que impide celebrar elecciones presidenciales mientras continúe vigente ese régimen.

Ataques continúan en territorio ruso y ucraniano

Mientras se anunciaba la posible tregua, Ucrania intensificaba sus operaciones contra infraestructura tecnológica rusa.

Un ataque con drones contra un centro de datos de Yandex en la ciudad de Vladimir provocó interrupciones en servicios digitales, incluidos sistemas de transporte y operaciones bancarias.

En paralelo, las autoridades ucranianas informaron que un bombardeo ruso en Zaporiyia dejó 23 fallecidos, entre ellos cuatro niños, y más de 30 heridos.

El anuncio también coincide con las presiones de Trump para frenar los ataques ucranianos contra instalaciones petroleras rusas, en un contexto de elevados precios internacionales de los combustibles.

Por ahora, la principal incertidumbre es si Rusia aceptará públicamente la suspensión de los ataques energéticos y bajo qué mecanismos se garantizaría su cumplimiento.

Elaborado con información de AP