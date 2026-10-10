La administración de Donald Trump apartó a Microsoft y a otras siete empresas tecnológicas del programa PERM, al sostener que habrían utilizado de manera irregular los mecanismos H-1B y PERM para sustituir personal estadounidense por trabajadores extranjeros con menores costos. Aunque la decisión no anula las visas H-1B actuales, sí puede demorar o detener el proceso de residencia permanente para empleados patrocinados por esas compañías. En esta nota, te explicamos quiénes resultan afectados y cuáles son las consecuencias para ellos.

El PERM es la certificación laboral permanente que una empresa en EE.UU. suele necesitar antes de patrocinar a un trabajador extranjero para una green card basada en empleo. No es una visa ni concede por sí sola la residencia permanente. La compañía debe demostrar ante el Departamento de Trabajo que buscó candidatos en el mercado laboral y no encontró trabajadores estadounidenses calificados, disponibles y dispuestos a ocupar ese puesto; además, debe ofrecer el salario y las condiciones laborales exigidos. Si es aprobado, el empleador puede avanzar con la petición migratoria I-140 ante USCIS.

La medida puede retrasar la ruta hacia la green card patrocinada por su empleador (Foto: Cristian Storto Fotografia / iStock)

TRUMP ENDURECE CONTROLES A TECNOLÓGICAS POR PRESUNTO FRAUDE MIGRATORIO

El anuncio fue realizado por el vicepresidente JD Vance el 8 de octubre de 2026: “Nuestro mensaje a Microsoft y a cualquier otra corporación, extranjera o nacional, es muy sencillo: ‘Obviamente queremos que prosperen en los Estados Unidos de América. Queremos que la gente invierta en EE.UU., especialmente en el sector tecnológico estadounidense. Somos los mayores impulsores de su industria y queremos que sigan creciendo y dando empleo a mucha gente, pero sobre todo queremos que contraten a trabajadores estadounidenses”.

Asimismo, señaló que Microsoft había sido la empresa que más abusó del programa H-1B para que sus empleados extranjeros obtengan su green card. “El año pasado, Microsoft —y quiero ser claro con los datos— despidió a 6,000 trabajadores estadounidenses. Al mismo tiempo, la empresa se benefició de 6,300 visados H-1B y casi 3,000 tarjetas de residencia permanente. En otras palabras, si hacemos los cálculos, por cada trabajador que despidie, lo reemplazan con un trabajador y medio extranjero contratado como sirviente”, dijo.

Las otras empresas tecnológicas a las que bloquearon sus solicitudes de green card son: Adobe, Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL y Capgemini.

El gobierno argumenta que investiga posibles prácticas fraudulentas y el presunto reemplazo de trabajadores estadounidenses (Foto: Samuel Corum / POOL / AFP)

¿A QUIÉNES AFECTA LA MEDIDA?

La medida afecta a trabajadores extranjeros —muchos con visas H-1B— empleados o patrocinados por Microsoft, Adobe, Capgemini, Cognizant, HCL Technologies, Infosys, Tata Consultancy Services y Wipro. Hay que tener claro que la decisión no cancela sus visas H-1B vigentes, pero sí bloquea para esas empresas el uso del programa PERM, una etapa habitual para conseguir la residencia permanente por empleo.

Específicamente alcanza a:

Empleados de esas ocho compañías que ya tienen una solicitud PERM en trámite: el Departamento de Trabajo no seguirá procesándola.

Trabajadores cuyos empleadores planeaban iniciar una nueva solicitud PERM: las empresas suspendidas no podrán presentar esos casos mientras siga vigente la medida.

Profesionales tecnológicos originarios de India, un grupo con presencia importante en las firmas de servicios informáticos alcanzadas por la suspensión.

LO QUE SIGNIFICA PARA LOS TRABAJADORES QUE BUSCAN LA GREEN CARD

PERM no es una visa ni una green card: es la certificación laboral mediante la cual el empleador suele demostrar que no hay trabajadores estadounidenses disponibles para el puesto antes de patrocinar a un extranjero para la residencia permanente basada en empleo.

Por ello, la suspensión no les quita automáticamente el estatus H-1B ni los obliga a salir de Estados Unidos, pero sí frena o demora su ruta laboral hacia la residencia permanente a través de esas compañías. Por lo tanto, quienes dependían de ese patrocinio podrían tener que esperar el resultado de la medida, buscar una vía migratoria alternativa o cambiar a un empleador habilitado para retomar el proceso, según su caso.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE MICROSOFT?

Microsoft fue la única compañía afectada que difundió una respuesta pública detallada. Rechazó la idea de que utiliza las visas H-1B para sustituir trabajadores estadounidenses y dijo que colaborará con el gobierno aportando información adicional. Asimismo, señaló en un comunicado que cree en la “fortaleza y el talento de la fuerza laboral estadounidense”, publicó Newsweek.

Afirmó que la gran mayoría de sus empleados en EE.UU. son ciudadanos o trabajadores estadounidenses y que cerca del 80% de sus aproximadamente 6,000 solicitudes H-1B del último año fiscal correspondían a extensiones o cambios de estatus de empleados que ya trabajaban en la empresa, no a nuevas contrataciones, precisa HRD.

Sostuvo que presenta peticiones H-1B únicamente para personas que cumplen con los exigentes requisitos de esa categoría migratoria.