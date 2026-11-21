Tras el parón por fecha FIFA, las emociones regresan en el fútbol español. Este sábado 21 de noviembre, el Real Madrid recibirá a Celta de Vigo, por la jornada 13, en el Estadio Santiago Bernabéu, a las 21:00 horas (horario peninsular). El equipo de José Mourinho tiene la obligación de ganar y esperar un tropiezo de su clásico rival, Barcelona, para alcanzarlo en el liderato de LaLiga EA Sports. La transmisión EN DIRECTO del compromiso es por Movistar Plus+.

El buen nivel que viene mostrando el Madrid en las últimas jornadas lo posicionan como el favorito para llevarse el triunfo. Por la apretada agenda y en búsqueda de dar descanso a sus jugadores que tuvieron participación en la fecha FIFA, Mourinho plantea presentar un equipo mixto.

Por el lado de Celta, también están en la obligación de sumar puntos para escalar posiciones en la tabla. En sus 12 compromisos que disputó en el campeonato, ganó dos encuentros, empató siete y perdió tres duelos. Anotó diez tantos y recibió la misma cantidad de puntos. Cifras que reflejan que es un equipo tácticamente ordenado con una sólida línea defensiva.

¿Cómo ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, Real Madrid - Celta de Vigo por LaLiga?

En España, el partido Real Madrid - Celta de Vigo se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (Liga de Campeones / LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports, la Supercopa de España 2026 y la Champions League. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa MiMovistar.

Movistar Liga de Campeones (Dial 60 de Movistar y 115 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

El partido Real Madrid - Celta por LaLiga 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, Real Madrid - Celta de Vigo por streaming online?

El Real Madrid - Celta de Vigo por LaLiga se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios de Movistar Plus en España

En España, Movistar Plus+ ofrece dos modalidades principales de contratación: como plataforma de streaming independiente (OTT) para clientes de cualquier operador, o como televisión modular integrada dentro de los paquetes de fibra y móvil MiMovistar.

Movistar Plus+ independiente (Planes Libres)

Esta opción no requiere contratar fibra ni móvil con Movistar y no tiene permanencia.

Plan Precio ¿Qué incluye? Plan gratuito 0 €/mes Selección de programas de entretenimiento y deporte, además del primer episodio de series originales de M+. Plan libre: Cine y series 4,99 €/mes Cine, series originales de M+ e internacionales, documentales, programas y más de 70 canales de TV (sin deportes). Plan libre: Cine, Series y Deportes 9,99 €/mes Todo el contenido de cine, series y canales, más una selección deportiva en directo: el partido Movistar Plus+ de cada jornada de LaLiga, el mejor partido de Champions, Euroliga, tenis, rugby, golf y Premier Pádel.

Movistar Plus+ con miMovistar (Fibra y móvil)

Para acceder a todo el fútbol completo o a los paquetes avanzados de ficción, es necesario contar con una tarifa convergente de miMovistar (fibra y móvil desde 53 €/mes).

Categoría Paquete adicional Precio mensual Contenido principal Fútbol Todo el Fútbol 50 €/mes LaLiga completa, Champions League, Europa League, Conference League y Copa del Rey. Fútbol LaLiga 36 €/mes Todos los partidos de LaLiga. Fútbol Champions 24 €/mes Competiciones europeas (Champions, Europa League y Conference League). Deportes Deportes Total 29 €/mes Baloncesto (ACB, NBA, Euroliga), tenis, golf y otros deportes. Deportes Motor 20 €/mes Fórmula 1, MotoGP y contenido de motor.

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)