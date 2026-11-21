Real Madrid y Celta de Vigo chocarán este sábado 21 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu por la Jornada 13 de LaLiga EA Sports 2026/27 . El partido está programada para las 17:00 horas en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; 16:00 en Bolivia y Venezuela; 15:00 en Ecuador, Colombia y Perú; 14:00 Tiempo del Centro de México. El público mexicano podrá seguir las incidencias del partido Real Madrid vs. Celta en vivo por la señal oficial de SKY Sports por televisión y streaming online desde cualquier plataforma digital.

El equipo merengue comandado por José Mourinho marcha en la 2.ª posición con 30 puntos (10 victorias y 2 derrotas), llegan con la moral a tope tras golear 3-0 al Valencia en la jornada previa y recupera a Vinícius Júnior en el ataque. Los gallegos, por su parte, se encuentran en la 11.ª posición con 13 puntos (2 victorias, 7 empates y 3 derrotas) y en su último compromiso liguero, empató sin goles ante Levante.

Real Madrid recibe en el césped del Estadio Santiago Bernabéu al Celta de Vigo por la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2026-27, encuentro emitido en España, México y EE. UU. | Crédito: laliga.com / Composición Depor

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Celta por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Real Madrid vs. Celta por la Jornada 13 de LaLiga EA Sports 2026/27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Celta por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Celta por la Fecha 13 de LaLiga EA Sports 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

El partido Real Madrid - Celta por LaLiga 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

Real Madrid vs. Celta: datos del partido de LaLiga

Partido : Real Madrid vs. Celta por la Fecha 13 de LaLiga EA Sports 2026/27

: Real Madrid vs. Celta por la Fecha 13 de LaLiga EA Sports 2026/27 Fecha : Sábado, 21 de noviembre de 2026

: Sábado, 21 de noviembre de 2026 Hora : 21:00 (horario peninsular español) / 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. (Tiempo del Centro de México) / 12:00 p.m PT

: 21:00 (horario peninsular español) / 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. (Tiempo del Centro de México) / 12:00 p.m PT Lugar : Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en Madrid, España.

: Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en Madrid, España. TV / Streaming en México: Sky Sports, Sky+ e izzi