Si tienes la residencia permanente y planeas dar el paso hacia la ciudadanía estadounidense, es importante que estés al tanto de la actualización de USCIS. Antes de presentar tu solicitud, conocer su alcance puede ayudarte a entender qué aspectos debes considerar según tu situación. Aquí te contamos qué establece, a quiénes podría afectar y qué se sabe sobre su aplicación.

USCIS actualiza los criterios para obtener la ciudadanía (Foto: Charles McClintock Wilson / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

USCIS ACTUALIZA SU EVALUACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

La actualización a la que nos referimos es el que está descrito en el memorando PM-602-0201, publicado por USCIS el 4 de noviembre de 2026. El documento establece criterios para evaluar el buen carácter moral de quienes solicitan la ciudadanía mediante el formulario N-400, con especial atención al cumplimiento de responsabilidades económicas, el patrocinio de inmigrantes y determinadas situaciones relacionadas con beneficios públicos.

¿Qué revisará USCIS?

Según el memorando, la agencia contempla situaciones como:

El incumplimiento deliberado de la manutención de dependientes.

La obtención ilegal de beneficios públicos o la ayuda a dependientes para obtenerlos ilegalmente.

El incumplimiento de compromisos relacionados con declaraciones de patrocinio económico.

La recepción de determinadas ayudas sujetas a recursos económicos cuando esté vinculada a una conducta que la agencia considere una evasión intencional de la autosuficiencia.

Estos factores se relacionan con el requisito de buen carácter moral, que USCIS examina al decidir si una persona reúne las condiciones para naturalizarse.

¿Cómo se relaciona con los patrocinadores del parole humanitario?

Si eres residente permanente y firmaste un formulario I-134 o I-134A para apoyar económicamente a otra persona, esta actualización puede ser relevante cuando solicites la ciudadanía. El I-134A se utilizó, entre otros casos, para patrocinar a beneficiarios del parole humanitario de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

El memorando señala que estos formularios no crean una obligación legal de manutención. Sin embargo, USCIS puede considerar de forma negativa que una persona haya decidido no cumplir el compromiso de apoyo que asumió.

Esto no significa que haber sido patrocinador impida obtener la ciudadanía. Tampoco recibir beneficios públicos de manera legal es, por sí solo, motivo para quedar excluido: cada solicitud debe evaluarse según las circunstancias del caso.