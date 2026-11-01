Si llegaste a Estados Unidos con una cita de CBP One y la cancelación de tu parole perjudicó alguno de tus trámites migratorios, podrías pedir que USCIS revise esa decisión sin pagar la tarifa correspondiente. Esta posibilidad surge de una orden judicial, pero está limitada a ciertos casos: no incluye a todas las personas que ingresaron mediante la aplicación ni asegura que el beneficio solicitado sea aprobado. A continuación, te explicamos quiénes pueden acceder a esta medida y qué condiciones deben reunir.

Haber ingresado con CBP One no basta para acceder a esta medida (Foto: Herika Martínez / AFP)

¿QUIÉNES PUEDEN PEDIR LA REAPERTURA O RECONSIDERACIÓN SIN PAGAR LA TARIFA?

Los inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos mediante CBP One podrán solicitar la reapertura gratuita de determinados trámites migratorios si pertenecen al grupo afectado por la cancelación masiva de su permiso de permanencia temporal —parole— en abril de 2025.

La medida no beneficia automáticamente a todos los usuarios de la aplicación: está dirigida a los integrantes del grupo protegido en el caso judicial Sileiri Doe vs. DHS. USCIS publicó las instrucciones el 26 de octubre de 2026.

USCIS establece cuatro condiciones para pertenecer al grupo cubierto por esta medida:

Haber programado la cita para ingresar a Estados Unidos mediante CBP One.

Haber recibido parole entre el 16 de mayo de 2023 y el 19 de enero de 2025.

Haber recibido en abril de 2025 un correo que cancelaba ese permiso con un mensaje como “Es hora de que abandone Estados Unidos” o una expresión similar.

Permanecer en Estados Unidos.

Además, la decisión desfavorable que se busca revisar debe haber sido emitida por USCIS entre el 1 de abril de 2025 y el 21 de abril de 2026. El solicitante debe explicar cómo la cancelación del parole afectó su elegibilidad para el beneficio y por qué corresponde reabrir o reconsiderar su caso.

¿POR QUÉ EL TRÁMITE SERÍA GRATUITO?

La medida responde a dos decisiones judiciales dentro del mismo caso:

1. El 31 de marzo de 2026, un tribunal federal de Massachusetts anuló los correos de cancelación enviados en abril de 2025. Según USCIS, esos mensajes quedaron sin efecto legal y no pueden utilizarse como fundamento para denegar solicitudes.

2. El 28 de septiembre de 2026, el tribunal ordenó al Departamento de Seguridad Nacional corregir determinadas consecuencias negativas de aquellas cancelaciones. La posibilidad de solicitar la revisión sin tarifa forma parte de esa reparación.

La distinción clave es que se busca corregir decisiones perjudicadas por una cancelación anulada judicialmente; no se está concediendo un nuevo parole ni aprobando automáticamente los beneficios solicitados. La orden tampoco deja sin efecto las nuevas notificaciones de cancelación emitidas el 21 de abril de 2026.

Una orden judicial permite solicitar la reapertura o reconsideración de ciertos casos ante USCIS (Foto: AFP)

LOS TRÁMITES QUE PUEDEN REVISARSE Y CUÁLES QUEDAN FUERA

El mecanismo puede abarcar solicitudes de asilo y otros beneficios migratorios, incluidos determinados casos de ajuste de estatus. USCIS considera decisiones desfavorables las solicitudes que fueron denegadas, desestimadas, consideradas abandonadas, cerradas administrativamente, rechazadas o remitidas a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR). Debe existir una relación entre esa decisión y la cancelación de abril de 2025.

Hay dos exclusiones importantes:

Las solicitudes de autorización de empleo basadas en el parole no están incluidas en este mecanismo.

Las apelaciones no reciben esta exención: mantienen sus procedimientos y requisitos habituales.

¿DE QUÉ FORMA SOLICITARLO?

La vía para solicitarlo depende del trámite:

Asilo: se debe enviar una solicitud escrita a la oficina de asilo que tenga jurisdicción sobre el domicilio actual, siguiendo las instrucciones especiales publicadas en la página del Formulario I-589.

se debe enviar una solicitud escrita a la oficina de asilo que tenga jurisdicción sobre el domicilio actual, siguiendo las instrucciones especiales publicadas en la página del Formulario I-589. Otros beneficios: se deben seguir las instrucciones especiales para los integrantes del grupo Sileiri Doe en la página del Formulario I-290B.

¿TIENE UNA FECHA LÍMITE?

No hay una fecha límite para presentar estas solicitudes especiales de reapertura o reconsideración, conforme a la orden judicial. Sin embargo, cada caso se evaluará individualmente. Cabe precisar que pedir la revisión no garantiza que USCIS reabra el expediente ni que conceda el beneficio.

Si la persona está en proceso de deportación ante un juez, debe prestar especial atención a la jurisdicción. Para el asilo —salvo la excepción indicada para menores extranjeros no acompañados— y en ciertos ajustes de estatus, primero será necesario que el juez termine o desestime el proceso para que USCIS pueda revisar la solicitud.

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