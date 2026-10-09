El gobierno de Estados Unidos propuso una nueva tarifa de hasta US$70,000 para las universidades que recomienden a estudiantes internacionales con visa F-1 para trabajar mediante el programa OptionalPractical Training (OPT). La medida, que aún no ha entrado en vigor, podría elevar de forma considerable los costos para las instituciones y afectar las oportunidades laborales de miles de graduados extranjeros. En esta nota, te señalamos todo lo implica esta iniciativa de la administración de Donald Trump.

Universidades de EE. UU. pagarían hasta US$100,000 por alumnos extranjeros en programa OPT (Foto: Magnific)

ASÍ ES LA PROPUESTA DE US$70,000 PARA QUE ESTUDIANTES EXTRANJEROS TRABAJEN EN EE.UU. TRAS GRADUARSE

La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) plantea que las universidades certificadas para recibir estudiantes extranjeros paguen una tarifa de US$70,000 por cada primera solicitud de Optional Practical Training (OPT), el programa que permite a estudiantes con visa F-1 trabajar temporalmente en empleos vinculados con su área de estudios.

Además, las instituciones tendrían que pagar US$30,000 por cada renovación del permiso, incluidas extensiones aplicables a ciertos graduados de áreas STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas—. Aunque la obligación formal recaería en las universidades, estas podrían trasladar el costo a los estudiantes o empleadores, publica AP News.

¿Cómo cambiaría el OPT?

Actualmente, los estudiantes extranjeros que acceden al OPT pueden trabajar hasta un año después de graduarse, mientras que algunos titulados STEM pueden obtener dos años adicionales.

Bajo la propuesta, la universidad tendría que cubrir la tarifa antes de recomendar al estudiante en el sistema SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System o Sistema de Información para Estudiantes y Visitantes de Intercambio, en español) y antes de que este solicite autorización de empleo ante USCIS.

La medida aún no está vigente, ya que fue presentada como propuesta de norma y está sujeta a un período de 60 días para comentarios públicos antes de que el gobierno decida si la adopta de forma definitiva.

La propuesta contempla US$70,000 por la solicitud inicial y US$30,000 por extensiones, incluidas las destinadas a graduados de carreras STEM (Foto: Freepik)

¿DE QUÉ FORMA IMPACTARÍA A UNIVERSIDADES Y ESTUDIANTES?

La propuesta elevaría de forma drástica el costo de acceder al OPT: las universidades deberían pagar US$70,000 por la autorización inicial de cada estudiante y US$30,000 por cada solicitud posterior, incluida la extensión STEM. Aunque el cobro formal recaería en las instituciones, el DHS reconoce que podrían trasladarlo a estudiantes, empleadores o al conjunto de su alumnado.

Impacto en las universidades

Las instituciones tendrían un gasto de hasta US$100,000 por estudiante que complete un período inicial de OPT y una extensión. Esto presionaría sus presupuestos y sus programas de apoyo a estudiantes internacionales.

Las universidades deben revisar bien sus presupuestos, toda vez que el monto debería ser cancelado antes de que un funcionario escolar designado recomiende al alumno en SEVIS, condición necesaria para que USCIS evalúe la autorización de empleo.

Las recomendaciones para OPT podrían reducirse, y se priorizarían ciertos programas o admitirían menos alumnos internacionales, especialmente si no cuentan con recursos para asumir los nuevos cargos.

Para afrontar el gasto, las instituciones podrían pedir nuevas cuotas, cobrar matrículas más altas o llegar a acuerdos con empleadores.

Impacto en los estudiantes