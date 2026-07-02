Si estás por terminar la preparatoria —o ya la terminaste— y buscas una forma más barata y cercana de comenzar la universidad, hay una mala noticia si no tienes papeles: la Junta de Educación de Florida aprobó una nueva regla que impide que estudiantes indocumentados se inscriban en un community college. Esto afecta directamente a quienes veían en estos colegios comunitarios una vía accesible para entrar al sistema de educación superior, ya fuera para conseguir un título técnico de dos años o para después trasladarse a una universidad de cuatro años. En esta nota te contamos en detalle en qué consiste la medida y desde cuándo empezará a aplicarse.

Cabe mencionar que la medida ha encendido las alarmas entre organizaciones civiles y grupos que defienden los derechos de los inmigrantes, que advierten que se está cerrando una vía clave de movilidad social para jóvenes que crecieron en el estado, pero no cuentan con papeles.

La regla, ya en vigor, afecta a recién egresados de preparatoria, adultos que buscan capacitarse y jóvenes de 16 y 17 años que querían obtener el GED o participar en programas de dual enrollment (Foto: Freepik)

¿EN QUÉ CONSISTE LA NUEVA REGLA QUE AFECTA A ESTUDIANTES INDOCUMENTADOS EN FLORIDA?

La nueva regla del sistema educativo de Florida – aprobada por seis de los siete miembros de la Junta Estatal de Educación – prohíbe que estudiantes sin estatus legal se inscriban en cualquiera de los 28 colleges públicos del estado y en los programas de Educación General para Adultos, incluidos los de preparación para el examen GED.

Para poder matricularse, los solicitantes deberán declarar por escrito que son ciudadanos estadounidenses o que se encuentran legalmente en el país y presentar documentación que pruebe ese estatus antes de completar la inscripción.

Cada institución tendrá que establecer políticas de verificación por escrito y aplicarlas de forma consistente a quienes quieran entrar a estos programas.

¿A quiénes afecta?

Afecta, en primer lugar, a los estudiantes recién egresados de la preparatoria sin estatus legal, que ya no podrán inscribirse en un community college de Florida para empezar sus estudios superiores.

También impacta a personas adultas indocumentadas que trabajan y necesitan horarios flexibles (noches, fines de semana) para estudiar o entrar a programas de educación para adultos, como cursos de inglés o preparación para el GED, ya sea para obtener un título asociado o capacitarse en áreas técnicas como tecnología, salud, mecánica automotriz o estudios paralegales.

Además, alcanza a jóvenes indocumentados de 16 y 17 años que querían tomar el examen GED para obtener el equivalente a un diploma de secundaria, así como a estudiantes de high school que participan en programas de dual enrollment con colleges públicos.

Florida pasa de cobrar más matrícula a estudiantes indocumentados a directamente impedirles la inscripción en colleges públicos y cursos de educación de adultos (Foto: Imagen referencial generada por Gemini AI)

¿QUÉ FECHA ENTRA EN VIGOR?

La regla fue aprobada el 30 de junio de 2026 por la Junta Estatal de Educación y tiene alcance inmediato sobre los colleges públicos y programas de educación de adultos del estado, es decir, se aplica ya a las nuevas inscripciones que se hagan después de esa fecha.

En resumen:

La Junta de Educación de Florida votó ayer para prohibir a estudiantes sin estatus legal matricularse en:

Los 28 colegios estatales (community colleges y colleges de 4 años) — incluyendo Miami Dade College y Broward College.

Los programas de GED (equivalencia de diploma) para adultos.

Las clases de ESOL (inglés para hablantes de otros idiomas).

REACCIONES DE ORGANIZACIONES CIVILES

Las reacciones de las organizaciones civiles y grupos de defensa de inmigrantes no se hicieron esperar, pues rechazan la nueva regla escolar de Florida al considerarla una medida que excluye a estudiantes indocumentados del acceso a la educación superior y programas de adultos.

Activistas señalan que Florida pasa de un escenario donde la universidad era más costosa para los indocumentados a uno en el que, directamente, se les impide la inscripción, lo que podría aumentar la brecha educativa y limitar oportunidades laborales en el estado.

LOS ARGUMENTOS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE FLORIDA

Las autoridades educativas de Florida defienden la nueva regla y aseguran que busca cumplir la ley migratoria y proteger los recursos públicos de los colleges y programas para adultos. Entre sus principales argumentos mencionan: