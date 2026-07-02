Ron DeSantis, actuando como gobernador de California, ejerció nuevamente su veto y frenó tres proyectos de ley que la Legislatura había aprobado semanas antes. Como es habitual, cada veto incluyó una justificación oficial en la que el republicano expuso las razones por las cuales estimó que esas iniciativas no debían entrar en vigor el 1 de julio.

Si sigues de cerca las decisiones del gobierno estatal, vale la pena revisar qué proponían exactamente las tres propuestas (HB 145, HB 1245 y HB 893), ya que abordan temas muy distintos, pero igual de cruciales en la vida diaria: desde el aumento de las indemnizaciones contra entidades gubernamentales hasta la gestión de biosólidos y el manejo de fondos fiduciarios de abogados. A continuación, te explico los puntos más importantes de cada una y las razones que expuso DeSantis para vetarlas.

RESUMEN DE LAS TRES LEYES VETADAS

Proyecto Tema principal Decisión de Ron DeSantis HB 145 Aumentaba los límites máximos de las indemnizaciones que pueden recuperarse contra una entidad gubernamental. Vetado HB 1245 Regulación de biosólidos de Clase AA. Vetado HB 893 Programa IOTA e intereses de cuentas fiduciarias de abogados. Vetado

El gobernador Ron DeSantis rechazó algunas leyes que habían sido aprobadas por la Legislatura de Florida (Foto: AFP)

HB 145: BUSCABA AUMENTAR LAS INDEMNIZACIONES CONTRA ENTIDADES GUBERNAMENTALES

La HB 145 proponía aumentar los límites máximos de las indemnizaciones que pueden recuperar las personas cuando presentan determinadas reclamaciones contra una entidad gubernamental en Florida. En otras palabras, el proyecto buscaba elevar el tope de las compensaciones económicas que pueden concederse en este tipo de casos.

¿Por qué DeSantis la vetó?

En su carta oficial de veto, el gobernador argumentó que la iniciativa habría generado nuevos costos para los contribuyentes al incrementar los límites de las indemnizaciones que pueden reclamarse contra entidades gubernamentales locales.

Además, sostuvo que la legislación vigente ya cuenta con un mecanismo de revisión bien establecido para analizar aquellos casos en los que corresponde otorgar una compensación superior a los límites legales, por lo que consideró innecesario modificar el sistema actual.

Estos fueron los principales argumentos expuestos por el gobernador:

Argumento del gobernador Explicación Aumento del gasto público Consideró que elevar los límites máximos de indemnización implicaría mayores costos para los contribuyentes de Florida. El sistema actual ya contempla excepciones Señaló que la ley de Florida ya dispone de un proceso de revisión para evaluar si corresponde conceder indemnizaciones superiores a los límites legales. No era necesaria una reforma Concluyó que el procedimiento vigente resulta suficiente para atender este tipo de reclamaciones, por lo que decidió no promulgar el proyecto.

Como consecuencia del veto, los límites actuales para las indemnizaciones contra entidades gubernamentales continúan vigentes y la HB 145 no entrará en vigor.

HB 1245: NUEVAS REGLAS PARA LOS BIOSÓLIDOS DE CLASE AA

La HB 1245 buscaba establecer nuevas regulaciones para los biosólidos de Clase AA, es decir, los residuos obtenidos tras el tratamiento de los lodos provenientes de plantas de aguas residuales domésticas.

Entre otras disposiciones, el proyecto contemplaba nuevos requisitos para quienes suministraran estos materiales y también imponía obligaciones adicionales de registro para propietarios de tierras donde fueran utilizados.

¿Por qué DeSantis la vetó?

En su carta oficial de veto, el gobernador sostuvo que la iniciativa creaba una regulación innecesaria sobre una materia que, según su criterio, ya cuenta con supervisión suficiente por parte del Estado.

Los principales argumentos fueron los siguientes:

Consideró que el proyecto imponía regulaciones adicionales sin que fueran necesarias.

Señaló que exigía a determinados proveedores inscribirse en programas de acreditación pagados creados por una asociación privada de la industria, en lugar de utilizar los mecanismos regulatorios estatales ya existentes.

Afirmó que obligaba a los propietarios de tierras a registrar información que calificó como irrelevante para el objetivo de la ley.

Advirtió que esos registros podrían utilizarse para promover litigios que describió como “dudosos”.

Sostuvo que los objetivos de protección ambiental pueden alcanzarse mediante la supervisión que actualmente realizan el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida (FDACS) y el Departamento de Protección Ambiental de Florida (FDEP).

En su mensaje de veto, DeSantis también reiteró que su administración mantiene el compromiso de mejorar la calidad del agua, pero insistió en que las herramientas regulatorias actuales ya permiten cumplir ese objetivo sin necesidad de crear nuevas obligaciones.

HB 893: EL DEBATE SOBRE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS FIDUCIARIAS DE ABOGADOS

La HB 893 estaba relacionada con el programa IOTA (Interest on Trust Accounts), utilizado por abogados y bufetes para depositar fondos de clientes en cuentas que generan intereses.

El proyecto autorizaba expresamente a las instituciones financieras a mantener estas cuentas y establecía que los intereses obtenidos debían enviarse a entidades autorizadas por la Corte Suprema de Florida con el fin de financiar servicios legales gratuitos o para otros fines expresamente permitidos por el máximo tribunal estatal.

¿Por qué DeSantis la vetó?

La carta de veto fue considerablemente más extensa que las demás y estuvo centrada en cuestionamientos constitucionales al funcionamiento del programa IOTA.

Según el gobernador, aprobar la HB 893 habría significado respaldar un sistema cuya constitucionalidad considera dudosa y que, además, podría ampliar las facultades regulatorias de la Corte Suprema de Florida más allá de lo previsto en la Constitución estatal.

Los principales argumentos del veto:

Argumento del gobernador Explicación Exceso de autoridad de la Corte Suprema Consideró que la Corte Suprema de Florida solo tiene competencia para regular la admisión y disciplina de abogados, no para intervenir en el funcionamiento de instituciones financieras ni en el destino de los intereses generados por fondos de clientes. Posible afectación al derecho de propiedad Sostuvo que los intereses generados por los fondos fiduciarios pertenecen, en primer lugar, a los titulares de esos recursos y no deberían redistribuirse sin su consentimiento. Problemas de debido proceso Indicó que los clientes no participan en la decisión de depositar su dinero en cuentas IOTA, ya que esa determinación queda únicamente en manos del abogado o del bufete. Delegación excesiva de autoridad Criticó que el proyecto permitiera a la Corte Suprema autorizar el uso de los intereses para “otros fines”, además de la asistencia jurídica gratuita, lo que a su juicio delega facultades regulatorias de manera indebida. Posible ampliación del programa IOTA Advirtió que la redacción del proyecto podría interpretarse como una autorización para extender el programa a otros fondos, incrementando los problemas constitucionales que, según su criterio, ya existen.

Uno de los aspectos que también destacó el gobernador fue que las cuentas IOTA generaron cientos de millones de dólares en intereses durante el último año fiscal, recursos que posteriormente son distribuidos conforme a las reglas establecidas por la Corte Suprema.

Para DeSantis, mantener ese esquema sin resolver los cuestionamientos constitucionales significaría perpetuar un modelo que considera incompatible con el derecho de propiedad, el debido proceso y los límites de la autoridad judicial.

¿QUÉ SIGNIFICA EL VETO DE ESTAS TRES LEYES?

Con estas decisiones, Ron DeSantis impidió que las HB 145, HB 1245 y HB 893 entraran en vigor en Florida. Cada una abordaba materias diferentes, pero el gobernador justificó los vetos argumentando que los proyectos generaban costos innecesarios, duplicaban mecanismos regulatorios existentes o planteaban problemas de carácter constitucional.

Como ocurre con cualquier veto gubernamental en Florida, estas iniciativas solo podrían convertirse en ley si la Legislatura de Florida reúne la mayoría necesaria para anular la decisión del gobernador mediante una nueva votación. Mientras eso no ocurra, las tres propuestas permanecerán bloqueadas y no formarán parte de la legislación estatal.