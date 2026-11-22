Byron Donalds tomará posesión como gobernador de Florida el 5 de enero de 2027 y sucederá a Ron DeSantis, quien completará dos mandatos consecutivos al frente del estado. Antes de concluir su gestión, DeSantis solicitó a los responsables de las agencias estatales y a otros altos cargos que entreguen sus cartas de renuncia. ¿Qué motivó esta decisión y a quiénes alcanza?.

El pedido no alcanza a todos los empleados públicos (Foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP)

¿POR QUÉ DESANTIS SOLICITÓ LAS RENUNCIAS?

Ron DeSantis pidió las renuncias de jefes de agencias y otros altos funcionarios de Florida para facilitar el traspaso de poder a Byron Donalds, gobernador electo que asumirá el 5 de enero de 2027.

La instrucción fue enviada por Jason Weida, jefe de gabinete de DeSantis, en cuyo mensaje pidió presentar las cartas antes del cierre de la jornada del lunes 16 de noviembre y, para la mayoría de los cargos, establecer como fecha efectiva de salida el 4 de enero de 2027, un día antes de la toma de posesión de Donalds. Cabe precisar que en la carta, Weida compartió un enlace para presentar su renuncia.

“Ante la proximidad del Día de la Investidura, el 5 de enero de 2027, el Gobernador desea garantizar una transición de liderazgo ordenada y sin contratiempos a la administración entrante de Donalds. Como es habitual en las transiciones gubernamentales anteriores, solicito a todos los directores de agencias que reciban este correo electrónico que presenten su carta de renuncia, la cual se hará efectiva al finalizar la jornada laboral del 4 de enero de 2027”, se lee en el correo electrónico, obtenido por el Florida Phoenix.

LOS FUNCIONARIOS A LOS QUE ALCANZA

El pedido no se limita solamente a los titulares de las agencias. También incluye a:

Subsecretarios y secretarios adjuntos.

Jefes de gabinete.

Directores de comunicaciones.

Asesores jurídicos generales.

Responsables de asuntos legislativos.

Directores de divisiones.

El personal de las oficinas de Planificación y Presupuesto y de Diseño y Desarrollo de Sistemas del gobernador también debe presentar su renuncia, pero con una fecha distinta: el 30 de junio de 2027. De acuerdo con el correo, la excepción busca garantizar continuidad durante el proceso presupuestario y la próxima sesión legislativa.

DeSantis estrecha la mano de Donalds durante un foro de liderazgo celebrado en el TPepin's Hospitality Centre el 1 de septiembre de 2026 en Tampa, Florida (Foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP)

¿TIENE ALGÚN VÍNCULO ESTA DECISIÓN CON BYRON DONALDS?

El vínculo directo con esta decisión es la sucesión en la gobernación: DeSantis es el mandatario saliente y Donalds encabezará la siguiente administración. Aunque ambos son republicanos, la transición implica conformar un nuevo equipo de gobierno.

Donalds ya había señalado que estaba concentrado en buscar nuevos responsables para las agencias estatales. Su equipo también abrió un portal para recibir postulaciones de personas interesadas en trabajar en la próxima administración. Por lo tanto, la solicitud de renuncias forma parte de ese proceso de relevo.