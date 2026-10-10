Donald Trump afirmó que el detenido es buscado por un presunto asesinato vinculado a pandillas y criticó a las autoridades demócratas de Nueva York por cuestionar la intervención. (Foto: ICE / Flickr)
Donald Trump afirmó que el detenido es buscado por un presunto asesinato vinculado a pandillas y criticó a las autoridades demócratas de Nueva York por cuestionar la intervención. (Foto: ICE / Flickr)
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Redacción Gestión
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, defendió al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) tras el tiroteo contra un ciudadano dominicano durante un operativo en Nueva York.

El mandatario sostuvo que los agentes merecen reconocimiento por detener al hombre, quien estaba en su vehículo junto a su hijo de cinco años. Tras las criticas de autoridades demócratas locales y estatales.

Durante un mitin en Syracuse, Trump identificó al detenido como Oscar Bengal, de 28 años, y aseguró que tiene antecedentes criminales y es buscado por un presunto asesinato vinculado a pandillas.

“Es una persona muy peligrosa y lo capturaron. Pero en lugar de recibir elogios, el ICE está siendo despreciado por los políticos de Nueva York”, afirmó.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, Bengal estaría vinculado a la pandilla Los Trinitarios y habría utilizado su vehículo como arma al intentar embestir a los agentes, lo que motivó a uno de ellos a disparar. Los efectivos llevaban chalecos de construcción durante la intervención.

Tras resultar herido, Bengal fue trasladado a un hospital y luego a una cárcel de Nueva York. Su defensa denunció que fue llevado desde un centro penitenciario de Nueva Jersey a otro de Nueva York, después de su breve paso por el hospital.

En el mitin, Trump también respaldó al candidato republicano a la gobernación de Nueva York, Bruce Blakeman, y prometió impulsar medidas para impedir la liberación de inmigrantes en situación irregular acusados de delitos, además de vetar las denominadas ciudades y estados santuario.

En paralelo, manifestantes en Nueva York exigieron la abolición del ICE y una investigación independiente de la Fiscalía General del estado sobre el tiroteo. El caso reavivó las críticas a las operaciones migratorias federales y al uso de la fuerza durante las detenciones.

Elaborado con información de EFE.

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