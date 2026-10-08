¿Cómo es posible? Para muchos estadounidenses, se trata de un auge equivocado, empañado por el aumento del costo de la vida y por el hecho de que el crecimiento está impulsado principalmente por los consumidores más ricos y por fuertes inversiones en inteligencia artificial (IA), una tecnología que el electorado ha llegado a detestar y temer con mayor intensidad que cualquier avance tecnológico anterior.

La frustración con la economía estadounidense ya existía antes de la IA y del segundo mandato de Trump. La mayoría de los estadounidenses llevan décadas mostrando una creciente insatisfacción con la situación del país, pero el porcentaje de quienes afirman que la nación avanza en la dirección correcta se ha desplomado en el último año, pasando de cerca del 40% al 20%.

La principal fuente de malestar es la asequibilidad. La proporción de votantes que señalan el costo de la vida como el problema más importante se ha multiplicado por seis en los últimos años hasta alcanzar un máximo histórico superior al 25%.

Los precios que han generado el mayor malestar son de la vivienda y la energía, ya que la guerra con Irán ha restringido el suministro de petróleo y el desarrollo de la IA ha aumentado la demanda de electricidad. En el último año, los precios de la gasolina han subido más de un 40% y los precios generales al consumo han aumentado muy por encima del 3%. Ya que las tasas hipotecarias ya han superado el 7%, la vivienda en EE.UU. es menos asequible que en cualquier otro momento de las últimas dos décadas.

Existe la percepción generalizada de que los centros de datos, grandes consumidores de energía, están encareciendo las facturas de los servicios públicos. No es de extrañar que la IA sea el primer producto de la era digital que genera un rechazo generalizado. En décadas anteriores, una clara mayoría de los estadounidenses consideraban que las computadoras y Internet eran grandes beneficios para la sociedad.

Ahora, la mayoría de las personas afirman sentirse “más preocupadas que entusiasmadas” ante la IA. La inquietud aumenta con mayor intensidad entre los jóvenes de veintitantos años, cada vez más preocupados por un futuro sin empleo. Al pedir a los votantes que acepten precios más altos como el costo de su guerra en Irán, y la IA como el precio de mantener la ventaja frente a China, Trump va a contracorriente del estado de ánimo nacional.

El mensaje constante de la Casa Blanca y de muchos republicanos del Congreso es: hay que aprender a amar la IA, ya que la necesitamos para competir con China. Resulta curioso escuchar este discurso de un partido que ganó a la Casa Blanca y al Congreso arremetiendo contra las élites globalistas.

El crecimiento general del producto bruto interno (PBI) puede no reflejar la realidad que vive la gente común. El descontento popular responde a detalles más específicos; por ejemplo, que el crecimiento salarial, ajustado a la inflación, ha entrado en terreno negativo en los últimos trimestres. (Una excepción clave son los trabajadores con competencias en IA, cuyos salarios son hasta un 120% superiores a los de sus homólogos).

La mayoría de los votantes tienen motivos para sentirse excluidos del auge de la IA. Las personas más adineradas poseen la mayor parte de las acciones, y las ganancias — impulsadas en gran medida por la IA — están aumentando este año, lo que genera un “efecto de Robin Hood” a la inversa. El 0.1% más rico están ganando más que el 1% superior, quienes a su vez están ganando más que el 10% más alto, y así sucesivamente a lo largo de la escala de ingresos. Del mismo modo, las tasas de morosidad hipotecaria han aumentado de forma escalonada, con mayor ocurrencia en los barrios menos acomodados.

Desde la Segunda Guerra Mundial, una economía en auge ha solido limitar las pérdidas del partido del presidente en las elecciones de mitad de mandato. Históricamente, cuando el crecimiento se aceleraba hasta cerca del 4% antes de unos comicios, el partido gobernante rara vez perdía el control de alguna de las cámaras del Congreso. De hecho, sólo perdió ambas en una ocasión, en 1954. Si los republicanos sufren una derrota aplastante este año, Trump — quien reconstruyó el Partido Republicano como vehículo del malestar y enojo contra el poder establecido — habrá convertido a su propia formación en un blanco de las críticas de los votantes.

Escrito por Ruchir Sharma