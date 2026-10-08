La frustración con la economía estadounidense ya existía antes de la IA y del segundo mandato de Donald Trump. (Foto: MANDEL NGAN / AFP)
La frustración con la economía estadounidense ya existía antes de la IA y del segundo mandato de Donald Trump. (Foto: MANDEL NGAN / AFP)
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Financial Times
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Por lo general, el partido de un presidente estadounidense pierde terreno en las elecciones de mitad de mandato, pero este año es atípico. El crecimiento económico se aceleró bruscamente hasta cerca del 4% en el tercer trimestre; sin embargo, el índice de aprobación de Donald Trump se está desplomando, especialmente en lo que respecta a la economía. Su Partido Republicano está perdiendo apoyo por todos lados. Si pierde ambas cámaras del Congreso el próximo mes — algo que los mercados de apuestas consideran una posibilidad real —, sería la primera derrota de este tipo en un contexto económico tan favorable desde la década de 1950.

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