El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que “muy pronto” se sabrá si la guerra en Irán terminará “por las buenas o por las malas”, en un contexto marcado por la presión electoral y el impacto del conflicto sobre los precios de los combustibles.

“Nos está yendo extremadamente bien en la República Islámica de Irán, muy bien. No tienen ejército, está destrozado” , sostuvo Trump durante un acto con militares estadounidenses en el puerto de Baltimore, Maryland.

El mandatario añadió que Irán había sido “los malos” y “los matones de Oriente Medio”, pero consideró que ahora Estados Unidos debe definir cómo concluir el conflicto.

“Tenemos que terminar. Solo es cuestión de cómo: ¿queremos hacerlo por las buenas o por las malas? Y muy pronto lo sabrán”, declaró Trump, con un buque militar como telón de fondo.

Donald Trump afirmó que Estados Unidos deberá definir pronto cómo poner fin a la guerra con Irán. Foto: EFE.

Las declaraciones de Trump se producen en plena campaña para las elecciones de medio mandato, previstas para el próximo 3 de noviembre. Según las encuestas mencionadas en el reporte, los republicanos enfrentan el riesgo de perder el control del Congreso debido, entre otros factores, a la impopularidad de la guerra en Irán y al incremento del precio de la gasolina asociado al bloqueo del estrecho de Ormuz.

Negociaciones con Irán

Estados Unidos e Israel iniciaron su ofensiva en febrero con el objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás. Desde entonces, las distintas rondas de negociaciones para alcanzar un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto no han logrado resultados.

Trump afirmó que actualmente “nadie sabe quién demonios está al mando del país”, luego de que la ofensiva estadounidense e israelí acabara el 28 de febrero con la vida del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí. Su hijo, Mojtaba Jameneí, lo sucedió en el cargo, aunque no ha sido visto públicamente desde entonces.

El presidente estadounidense también volvió a cuestionar la posición de los aliados de la OTAN que se han negado a involucrarse en el conflicto y sostuvo que se debió actuar contra Irán mucho antes.

LEA TAMBIÉN: Trump espera retomar esta semana las negociaciones con Irán tras rechazar su propuesta

“Pero hemos hecho un gran trabajo y, francamente, recibo llamadas constantemente de los líderes del mundo que me dan las gracias”, afirmó.

Trump ha señalado en anteriores ocasiones que la guerra terminará después de las elecciones de medio mandato. Durante la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas, incluso mencionó que estaba evaluando la posibilidad de “aniquilar” a Irán.

Con información de EFE.