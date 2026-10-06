El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, exmayor del Ejército condenado a muerte por el ataque armado que dejó 13 fallecidos y 32 heridos en la base militar de Fort Hood, en Texas, en 2009.

La decisión fue comunicada este lunes por Sean Parnell, portavoz del Pentágono, a través de su cuenta en la red social X. Según indicó, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, recomendó aplicar este método de ejecución y recibió la aprobación del mandatario estadounidense.

En su publicación, Parnell calificó a Hasan como un terrorista convicto y señaló que el ataque estuvo dirigido contra soldados estadounidenses desarmados en las instalaciones militares de Fort Hood.

El siguiente paso estará a cargo del secretario del Ejército, quien deberá establecer la fecha y el lugar en que se llevará a cabo la ejecución, de acuerdo con la información difundida por el portavoz del Pentágono.

La masacre de Fort Hood

El ataque ocurrió el 5 de noviembre de 2009, cuando Hasan, que entonces tenía el rango de mayor y trabajaba como psiquiatra del Ejército, abrió fuego en el Centro de Preparación para Soldados de Fort Hood . En ese lugar se encontraban militares que esperaban ser desplegados o regresar de misiones en el extranjero.

Nidal Malik Hasan fue condenado a muerte en 2013 por el asesinato de 13 personas durante el ataque armado en Fort Hood, Texas. Foto: EFE.

Durante el tiroteo, Hasan también gritó “Allahu Akbar”, una expresión en árabe que significa “Dios es el más grande”. El episodio fue considerado el tiroteo más mortífero registrado en una instalación militar de Estados Unidos.

Las investigaciones posteriores establecieron que Hasan había mantenido contactos con el clérigo radical Anwar al-Awlaki, quien posteriormente se convirtió en una figura destacada de Al Qaeda en la península arábiga.

Condena a muerte en 2013

Hasan fue juzgado por un tribunal militar y se declaró no culpable. Durante el proceso, asumió su propia defensa.

El 28 de agosto de 2013, el tribunal lo condenó por unanimidad a la pena de muerte por 13 cargos de asesinato premeditado y 32 cargos de intento de asesinato premeditado.

Actualmente, el exmilitar permanece recluido en la prisión militar de Fort Leavenworth, en Kansas, a la espera de que se determine cuándo y dónde se ejecutará la sentencia.

Con información de EFE.