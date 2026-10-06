Enfrentado a unas difíciles elecciones legislativas, el presidente estadounidense Donald Trump aprovechó los graves disturbios en Francia este martes para culpar a la “inmigración masiva” y al “islam”, blanco frecuente de sus críticas.

Más de 250,000 personas salieron a las calles en varias ciudades francesas en el marco de una movilización de estudiantes de secundaria, que protestan por el estado de sus liceos y la falta de profesores.

Las protestas han derivado en incendios en numerosos centros educativos y choques entre policías y manifestantes.

“Lo que está ocurriendo en Francia no es otra cosa que una migración masiva fuera de control. Esto no tiene que ver con las escuelas, se trata del islam que quiere apoderarse de un país que antes fue grande”, declaró Trump en su plataforma Truth Social.

El gobierno y los partidos de derecha y extrema derecha acusan al partido de izquierda radical La Francia Insumisa de querer “sembrar el caos” de cara a la elección presidencial de 2027.

Cadenas televisivas en Estados Unidos retransmitieron en directo este martes los incidentes en París, donde ha habido centenares de detenidos y heridos.

Las imágenes de banderas palestinas, o de países magrebíes, ondeando en las manifestaciones han sido reproducidas profusamente por comentaristas conservadores en redes sociales.

“Esto sucederá en Estados Unidos si los demócratas vuelven a tomar el poder”, publicó el opinador Dave Rubin en un mensaje a sus 1.6 millones de seguidores, junto con imágenes grabadas en una estación francesa de ferrocarriles.

Republicanos en apuros

Las encuestas conceden una gran probabilidad a los demócratas de recuperar en noviembre la mayoría en la Cámara de Representantes, e incluso el Senado, lo que pondría en apuros el final de mandato de Trump.

Desde que volvió al poder, Trump ha hecho de Europa un ejemplo de lo que considera malas políticas en materia de control de las fronteras, de permisividad con la delincuencia y de debilidad en materia de defensa.

Ese fue el tono empleado por su vicepresidente, JD Vance, en su primera gira por el continente, en la conferencia de seguridad de Múnich en 2025.

“La amenaza que más me preocupa en relación con Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza interna, la retirada de Europa de algunos de sus valores más fundamentales, valores que comparte con los Estados Unidos de América”, dijo.

“El número de inmigrantes que ingresaron en la UE procedentes de países no pertenecientes a la UE se duplicó solo entre 2021 y 2022. Y, por supuesto, ha aumentado mucho más desde entonces”, sostuvo Vance.

Trump se vanagloria por su parte de haber prácticamente cerrado la frontera sur con México a la inmigración ilegal.

Francia no solo tiene que lidiar con las críticas de Trump.

Este martes Irán denunció el “trato violento” hacia los manifestantes, así como “graves y flagrantes violaciones de los derechos humanos” durante las protestas, que comenzaron a finales del mes pasado.

Irán registró una ola de protestas contra el gobierno en enero, durante las cuales las autoridades informaron de más de 3,000 muertos. Varias oenegés con sede en el extranjero aseguran que las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes.

Mientras que para Teherán las autoridades francesas deberían “respetar los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos”, el gobierno Trump cree que el gobierno de Emmanuel Macron tiene una posición pasiva frente a la inmigración y el islam.

“Ustedes recibirán la versión de los iraníes, quizá la versión de algunos israelíes, quizá la versión de algunos estadounidenses”, declaró el martes el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ante una comisión parlamentaria.

El gobierno francés tiene la intención de explicar su propia versión de los hechos, aseguró Barrot.