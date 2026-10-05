¿Sancionarán los estadounidenses a Donald Trump dos años después de su regreso a la Casa Blanca? ¿O logrará el millonario republicano desmentir las encuestas y conservar un margen de maniobra para el resto de su mandato?

El 3 de noviembre, cerca de 250 millones de electores en Estados Unidos serán llamados a decidir la próxima mayoría en el Congreso, durante las elecciones de medio mandato.

Organizadas dos años después de las presidenciales, estas “midterms” se convierten tradicionalmente en un referéndum sobre el ocupante de la Casa Blanca, y muy raramente a su favor.

435 diputados y 35 senadores

En Estados Unidos, un mandato de representante dura dos años.

Por lo tanto, el conjunto de los 435 escaños de la Cámara de Representantes se volverá a poner en juego el 3 de noviembre.

En 2024, los republicanos habían obtenido allí una mayoría de cinco escaños.

Los demócratas solo necesitan hacer bascular algunas circunscripciones para recuperar el control de la cámara baja.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, habla en un mitin de campaña en el Mitchell Center de la Universidad del Sur de Alabama el 2 de octubre de 2026 en Mobile, Alabama. (Foto de Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

En 2018, durante las “midterms” de su primer mandato, Donald Trump y los republicanos perdieron 41 escaños.

En 2022, Joe Biden y los demócratas perdieron 9.

En 2010, el demócrata Barack Obama perdió 63 asientos.

Los senadores, por su parte, son elegidos por seis años y un tercio de ellos se renueva cada dos años.

Del total de 100 escaños, 35 se decidirán el 3 de noviembre.

El partido de Donald Trump cuenta actualmente con 53 senadores, pero la oposición demócrata aspira también a la mayoría, dos años después de haberla perdido.

El mandato de los nuevos electos al Congreso comenzará el 3 de enero.

En todo el país, 36 cargos de gobernador también están en juego, mientras que se organizarán 145 referendos en varios estados, sobre temas que van desde el derecho al aborto hasta una reforma del impuesto sobre la renta.

9 puntos de diferencia

Una encuesta reciente de YouGov/The Economist otorga una ventaja de nueve puntos a escala nacional a los candidatos demócratas frente a los republicanos, entre las personas ya inscritas en el censo electoral.

Según la misma encuesta, más del doble de los electores que se declaran independientes dicen que votarán demócrata en comparación con los que votarán por un republicano (59% contra 27%).

Una cifra que se debe a la popularidad de Donald Trump, que ronda el 38% de opiniones favorables según la media de las encuestas recopiladas por el experto Nate Silver, frente a casi un 60% de opiniones desfavorables, es decir, una diferencia de 22 puntos.

“En este punto de su primer mandato, Trump estaba en -11, mientras que Joe Biden se situaba en -8.8 en el mismo momento de su presidencia”, subraya Nate Silver.

Queda por ver cómo se traducirán estas encuestas en las urnas: a poco más de un mes de los comicios, el sitio especializado Decision Desk HQ otorgaba un 75% de probabilidades a los demócratas de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes, y un 55% de probabilidades en el Senado.