Manifestantes en tiendas de campaña durante una protesta contra la crisis de vivienda en la Puerta del Sol, en Madrid, el 3 de octubre.
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Agencia Bloomberg
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El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha desafiado más de una vez los pronósticos de sus críticos. Pero al convocar elecciones anticipadas en plena crisis por el costo de la vivienda, está haciendo una de las apuestas políticas más arriesgadas de su carrera.

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