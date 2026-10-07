Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta, participa en una iniciativa para desarrollar modelos de IA aplicados a la investigación biomédica. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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La organización científica Biohub, respaldada por y su esposa, Priscilla Chan, se alió este miércoles con el , Google y otras instituciones para impulsar un proyecto de US$ 1,800 millones destinado al para la investigación de enfermedades y tratamientos.

La iniciativa, denominada Virtual Biology Initiative, busca crear una suerte de “célula virtual” que permita a los investigadores realizar experimentos de manera digital y anticipar cómo podrían responder las células humanas ante distintas enfermedades o tratamientos, según informó Biohub.

El objetivo es acelerar la investigación de enfermedades y el desarrollo de nuevos medicamentos, al permitir que los científicos identifiquen posibles tratamientos y experimentos antes de llevarlos al laboratorio.

Datos biológicos y capacidad de cómputo

Biohub, que coordinará la iniciativa, trabajará con los Institutos Nacionales de Salud (NIH) para reunir y estandarizar grandes volúmenes de datos biológicos que puedan utilizarse para entrenar los modelos de IA.

Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta, participa en una iniciativa para desarrollar modelos de IA aplicados a la investigación biomédica. Foto: EFE.
Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta, participa en una iniciativa para desarrollar modelos de IA aplicados a la investigación biomédica. Foto: EFE.

La organización también desarrollará tecnologías para medir e interpretar el comportamiento de las células a una escala mayor que la disponible actualmente.

Como parte del financiamiento, el Departamento de Energía de Estados Unidos aportará más de US$ 500 millones durante cinco años para investigación, medición y capacidad de cómputo.

A su vez, los NIH incorporarán conjuntos de datos biomédicos desarrollados con más de US$ 500 millones de inversión federal previa. Google DeepMind, Isomorphic Labs y aportarán conjuntamente otros US$ 300 millones.

¿Qué busca lograr la “célula virtual”?

La iniciativa no implica que ya exista una célula virtual capaz de reemplazar los experimentos científicos tradicionales. El proyecto busca desarrollar los datos, las tecnologías y los modelos necesarios para que esa herramienta pueda hacerse realidad.

La expectativa de sus impulsores es que estos sistemas permitan identificar con anticipación qué tratamientos o experimentos podrían ser más prometedores, reduciendo el tiempo necesario para determinar cuáles deben pasar a la etapa de pruebas en laboratorio.

Zuckerberg y Trump, nuevamente vinculados por la IA

Durante ese encuentro, los empresarios acordaron principios voluntarios de seguridad para la inteligencia artificial, mientras que Trump defendió que el sector tecnológico se autorregule.

Con información de EFE.

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