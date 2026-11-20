La presidenta Keiko Fujimori inició su visita oficial a Japón y se reunió con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, en la que expresó el interés del Perú en conocer las formas de prevención de desastres y protección de infraestructura en dicha ciudad.

Durante la reunión, Fujimori señaló que Lima y Tokio están expuestas a sismos y otros fenómenos naturales. En ese contexto, planteó conocer las medidas de reforzamiento antisísmico que se aplican en la capital japonesa a edificios e infraestructura crítica.

Otro de los temas que se trató fue el control de inundaciones urbanas mediante depósitos subterráneos. La presidenta manifestó interés en conocer más sobre ello como parte de la cooperación entre el Perú y el Gobierno Metropolitano de Tokio.

Fujimori mencionó que conocer el trabajo que se realiza en el Centro de Prevención de Desastres de Tokio generan una oportunidad de mejorar la preparación y respuesta ante emergencias en el Perú, especialmente frente a los efectos del fenómeno El Niño.

Finalmente, la reunión también abordó propuestas de oportunidades de cooperación en ciudades inteligentes, tecnología e innovación.

Cabe recordar que Koike fue ministra de Medio Ambiente y de Defensa antes de convertirse, en 2016, en la primera mujer elegida gobernadora de Tokio. Actualmente cumple su tercer mandato, tras ser reelegida en julio de 2024.