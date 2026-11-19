Para el presidente ruso Vladímir Putin, la reunión a tres bandas con Donald Trump y Xi Jinping ofrece una oportunidad muy codiciada para demostrar que encabeza una superpotencia a la par de Estados Unidos y China.

Además de asestar otro golpe a los esfuerzos occidentales para aislarlo, también le brinda la oportunidad de intentar persuadir a Trump para que se incline por las exigencias de Moscú para un pacto en Ucrania, en un momento en que Washington quiere mediar un acuerdo de paz.

Posteriormente, Putin señaló que el encuentro demostró que el formato tripartito resultó “útil y sustancial” y marcó un “trabajo conjunto serio”, que incluyó conversaciones sobre Ucrania. Ese mismo jueves, con anterioridad, Trump y Putin también se reunieron por separado.

Kiev y sus aliados europeos ven la cumbre a tres durante el foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) con profunda sospecha. El canciller alemán Friedrich Merz manifestó que los europeos temían otro “momento Anchorage”, en referencia a una reunión entre Putin y Trump celebrada en Alaska en agosto de 2025 de la que salieron propuestas que fueron rechazadas por Ucrania y sus socios.

Putin afirmó el jueves que Rusia aceptó lo que describió como un compromiso propuesto por Estados Unidos en Anchorage, y declaró que a Ucrania y a sus aliados europeos les convendrá aceptarlo ahora, o de lo contrario se enfrentarán a exigencias más duras.

Cumbre tripartita recuerda a algunos a la Conferencia de Yalta de 1945

La reunión a tres bandas generó comparaciones con la Conferencia de Yalta de 1945, donde los mandatarios de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética dividieron Alemania y Berlín, delimitaron las zonas de influencia en Europa y acordaron el establecimiento de Naciones Unidas. El Kremlin, que lleva tiempo planteando el concepto de un “mundo multipolar” que ofrezca una voz igual a todas las naciones, resta importancia a la comparación con Yalta, que tampoco resulta del agrado de China por razones similares.

Ante la pregunta sobre las analogías, Putin respondió que, así como la Conferencia de Yalta consolidó las “realidades” de la época, “tendrán que aceptar las realidades en los conflictos de hoy”, una aparente referencia a las exigencias de Moscú a Kiev y sus aliados.

Fyodor Lukyanov , un experto en política exterior afín al Kremlin, señaló que, aunque Moscú rechaza públicamente la analogía con Yalta, parece creer que los mandatarios podrían “alcanzar acuerdos y tomar decisiones que determinarán la evolución global”.

De las tres naciones, “parece que sólo Rusia realmente cree en la posibilidad de un control global”, comentó en una mesa redonda reciente.

La directora de Chatham House, Bronwen Maddox , escribió en un comentario que “al estar junto a Xi y Trump, Putin parecerá uno de los tres principales líderes del mundo”, aunque “Rusia no es una superpotencia” y su economía, sobrecargada por el gasto militar, se está reduciendo. Advirtió que “el peligro para Ucrania es que Trump use esta cumbre para intentar impulsar su noción de paz, incluida la entrega a Rusia de territorios que no ha logrado tomar por la fuerza”.

La reunión se produce tras las conversaciones de paz entre Moscú y Kiev, mediadas por Washington, en Abu Dabi la semana pasada, las primeras en nueve meses. Las negociaciones arrojaron pocos resultados visibles, ya que las partes se mantuvieron firmes en unas exigencias claramente contrarias.

Trump parece inclinarse hacia Moscú

Putin celebró una propuesta de Estados Unidos para debatir la seguridad europea a un nivel más amplio como parte de un posible arreglo, una oferta que se ajusta a la demanda rusa de larga data de que Occidente tome en cuenta las preocupaciones de seguridad de Moscú. Kiev y sus aliados se oponen a la idea, por temor a que permita a Rusia desviar la atención de un acuerdo sobre la guerra e intentar impulsar sus exigencias.

Las últimas iniciativas de Trump han parecido favorecer al Kremlin. Ha renunciado a imponer nuevas y duras sanciones a Moscú y sorprendió a Ucrania y a los europeos al cerrar un acuerdo sobre diésel que permitió a Rusia reanudar las exportaciones de combustible, revirtiendo años de presión estadounidense. Además, instó a Kiev a detener sus ataques contra refinerías rusas, culpándolos de disparar los precios del diésel en Estados Unidos, aunque en gran medida esa alza se debe a la guerra con Irán.

Ucrania también ha reportado restricciones en Starshield, la versión de grado militar del servicio de internet satelital Starlink, propiedad de SpaceX, de Elon Musk, una medida que fue vista ampliamente como un intento de Estados Unidos de obligar a Kiev a hacer concesiones en las negociaciones.

Ambas partes han intensificado sus ataques aéreos de largo alcance, tratando de tomar la iniciativa ante el estancamiento de los combates en el frente de 1,200 kilómetros (750 millas).

En un gran revés para Moscú antes de la reunión en Shenzhen, drones y misiles ucranianos causaron daños graves en el puente de Kerch, el proyecto predilecto de Putin y un potente símbolo del control de Moscú sobre la anexionada península de Crimea. Rusia, por su parte, continúa castigando la red eléctrica del país vecino y los puentes en la capital.

Putin reconoce los daños causados por las operaciones ucranianas, pero sostiene que Rusia ha infligido un castigo mucho mayor y que tomará más represalias tras el ataque al puente. Se resiste al impulso de Kiev para un alto el fuego alegando que el Kremlin quiere un acuerdo de paz integral, no una tregua temporal que permitiría a Ucrania descansar y rearmarse.

La agenda incluye comercio y control de armas

Trump, Xi y Putin concluyeron su reunión con una declaración en la que expresaron su compromiso de impulsar reformas de la ONU, aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos para garantizar un flujo estable de energía, y trabajar para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación nuclear.

Trump ha dicho que le gustaría hablar de “desnuclearización” en la reunión. Rusia se ha mostrado abierta a discutir el control de las armas nucleares, pero dijo comprender la reticencia de China a considerar cualquier reducción de sus arsenales atómicos, que son mucho más pequeños que los de Washington y Moscú.

Justo antes de la cumbre, Rusia envió un par de bombarderos Tu-95 con capacidad nuclear de visita a Vietnam como recordatorio de su poder nuclear. Y cuando Putin llegó a China, la televisión rusa se centró en un oficial de su comitiva que llevaba un maletín con los códigos de las fuerzas nucleares del Kremlin.