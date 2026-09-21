El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su Gobierno no frenará el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), al considerar que el país mantiene una posición de liderazgo frente a China y el resto del mundo.

“Ahora llevamos la delantera frente a China y al resto del mundo, ¡y voy a mantener esa posición! No voy a frenar el crecimiento de algo que será más grande que la Revolución Industrial o que Internet mismo”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Precisamente, la inteligencia artificial será uno de los temas que está previsto abordar en el encuentro de esta semana en Washington entre Trump y el presidente chino Xi Jinping, en el marco de la rivalidad estratégica que mantienen ambas potencias.

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Trump rechaza frenar el desarrollo de la IA

La posición del mandatario estadounidense se produce en un contexto de creciente debate sobre los riesgos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial, incluidos los planteados por ejecutivos de empresas tecnológicas.

Trump señaló que su administración actuará con cautela, aunque sostuvo que su objetivo será impulsar el desarrollo de esta tecnología.

La IA será uno de los temas previstos en la reunión de esta semana entre Donald Trump y Xi Jinping en Washington. Foto: EFE.

“Seremos prudentes —para eso tenemos el Departamento de Justicia y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, que pondrán límites si es necesario—, pero yo solo fomentaré la IA”, dijo.

Trump desestima las alertas sobre los peligros de la IA

Trump acusó de engañar a quienes advierten de los peligros: “las mismas personas que decían: ‘todos estaremos muertos en doce años debido al calentamiento global’ son las que ahora dicen que la IA nos va a matar, que los robots nos van a atacar y que todo es un desastre” agregó.

Para el presidente “¡quien gane la carrera de la IA, gana!” y por este motivo rechaza las peticiones de una regulación para contener el desarrollo de la inteligencia artificial.

Debate regulatorio en Estados Unidos

Mientras Trump defiende una política de impulso a la inteligencia artificial, una propuesta demócrata para establecer una legislación sobre esta tecnología quedó congelada debido al adelanto del receso electoral en la Cámara de Representantes.

La medida fue impulsada por el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, por lo que el debate deberá esperar a la próxima sesión legislativa, prevista para después de las elecciones de medio mandato de noviembre.

Con información de EFE.