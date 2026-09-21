Los tres medios de comunicación vetados por Trump en la Casa Blanca le demandan

Donald Trump. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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Los tres medios de comunicación estadounidenses a los que el presidente Donald Trump prohibió el acceso a la Casa Blanca —CNN, MS NOW y Politico— han presentado una demanda contra el mandatario.

La primera enmienda

“Esta mañana (lunes), notificamos al gobierno que presentamos una demanda hoy mismo para proteger nuestros derechos de la Primera Enmienda y defender el principio de que el gobierno no decide qué informa o publica la prensa”, indican los medios.

“Sin previo aviso ni procedimiento alguno, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas porque se oponía a nuestros reportajes”, se dice en la nota.

El escrito agrega que “de no ser impugnada, esta medida amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente, libre de injerencias gubernamentales”.

“Los medios de comunicación no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El anuncio supuso una nueva escalada en la ofensiva del mandatario contra la prensa, después de que al inicio de su mandato restringiera el acceso de la agencia Associated Press (AP) a algunos actos en la Casa Blanca por negarse a usar el nombre «golfo de América» para referirse al golfo de México.

El presidente Donald Trump. (Foto: EFE)
El presidente Donald Trump. (Foto: EFE)

Veto efectivo

Los reporteros de las cadenas CNN, MS NOW y del diario Politico no pueden acceder a sus espacios de trabajo dentro de la Casa Blanca. CNN y MS NOW también tienen prohibido usar sus equipos de televisión y cámaras en los terrenos de la residencia.

Trump ha mantenido históricamente una relación tensa con la prensa, a la que acusa de mentir de forma recurrente, además de haber insultado públicamente a reporteros y haber presentado demandas millonarias contra medios de comunicación, lo que organizaciones defensoras de la libertad de prensa ven como un intento de censura.

El veto pone en peligro la cobertura de Trump en la ONU

El veto impuesto ahora a estos tres medios pone en riesgo la cobertura audiovisual del viaje de Trump a Nueva York para participar esta semana en la Asamblea General de la ONU, ya que CNN —una de las cadenas afectadas— era la encargada de seguir al mandatario.

Ante la prohibición a la CNN, el mandatario viajará de forma inédita sin un equipo de televisión integrado en el ‘pool’.

El discurso de Trump ante la Asamblea General, previsto para el martes, será distribuido por la realización de Naciones Unidas.Sin embargo, la ausencia de un ‘pool’ compromete la disponibilidad de imágenes de reuniones bilaterales previstas con dirigentes de países como Venezuela, Francia, el Reino Unido o Japón.

Con información de EFE

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