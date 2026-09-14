Trump considera un “bulo” que la inteligencia artificial vaya a destruir la humanidad. (EFE/NEIL HALL)
Trump considera un “bulo” que la inteligencia artificial vaya a destruir la humanidad. (EFE/NEIL HALL)
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Redacción Gestión
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y criticó a los líderes del sector que reclamaron una mayor regulación de esta tecnología.

“La idea de que la IA domine el mundo, destruya a la humanidad y cause todo tipo de males es un bulo. (...) ¿Cuándo, en la historia de los negocios, se ha visto a los líderes de una industria exigir una regulación que, de aplicar rigurosamente, los llevan al olvido y la bancarrota?”, publicó el mandatario en su red social Truth Social.

La polémica inició cuando el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, publicó un ensayo en el que pedía “un ritmo más lento” para la industria ante los crecientes riesgos de seguridad de la IA.

A esta advertencia se sumaron sus rivales Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, en una coincidencia poco habitual en el sector.

Sus declaraciones se produjeron después de que el investigador de IA, Jacob Coxon, renunciara y acusara a sus antiguos empleadores, Anthropic y OpenAI, de embarcarse en una carrera hacia una IA superinteligente con capacidad incluso para acabar con la humanidad esta misma década.

Trump, en cambio, se opone a regular el sector porque considera que ello retrasaría a Estados Unidos en la competencia con China por el liderazgo tecnológico.

El republicano escribió en Truth Social que “China no hará absolutamente nada para interponerse en el camino de la IA ni de su futuro”.

“La IA y los centros de datos serán el mayor motor de desarrollo económico de la historia, superior al petróleo, el oro, los diamantes e incluso internet”, indicó.

Elaborado con información de EFE.

El presidente norteamericano se opone a regular el sector porque considera que ello retrasaría a Estados Unidos en la competencia con China por el liderazgo tecnológico. Foto: AFP
El presidente norteamericano se opone a regular el sector porque considera que ello retrasaría a Estados Unidos en la competencia con China por el liderazgo tecnológico. Foto: AFP

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